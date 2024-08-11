Прем'єра відбудеться найближчими місяцями.

Samsung уже підтвердила, що працює над смартфоном Galaxy S24 FE. Це наступник успішної моделі Galaxy S23 FE, яка є компромісною версією флагманської серії S23 і була випущена минулої осені.

Показати новинку мають восени цього року. А тим часом інсайдери повністю розкрили дизайн і характеристики пристрою і навіть назвали цінник.

Судячи із зображень, смартфон матиме такий самий вигляд, як гаджети серії Galaxy S24. Різниця хіба що в кольоровій палітрі, а також у товстіших рамках. Утім, є і ще одна візуальна відмінність - габарити. S24 FE - великий смартфон. Діагональ екрана зросте з 6,4 до 6.7 дюйма.

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Апаратною основою новинки стане чипсет Exynos 2400e. Ця SoC істотно швидша та енергоефективніша, як порівняти з Exynos 2200 в S23 FE. Крім того, очікується збільшення ємності акумулятора, металева бічна рамка і загартоване скло Corning Gorilla Glass Victus+. Селфі-камера - 10-мегапіксельна, в основній - датчики з роздільною здатністю 50, 12 і 8 Мп.

Що ще важливо: смартфон отримає повний набір Galaxy AI. Будуть доступні всі ті ж самі АІ-функції, що і в преміальних моделях. Це дуже вигідно виділяє компанію на тлі Apple, яка обмежила використання штучного інтелекту тільки двома з чотирьох останніх моделей смартфонів, iPhone 15 Pro і Pro Max.

І нарешті, смартфон оцінять приблизно в 600 доларів. Тобто, ціна новинки не зміниться порівняно з S23 FE.

Поки що актуальною моделлю в цій серії є випущений у жовтні 2023 року Samsung Galaxy S20 FE. Серія FE створюється на основі відгуків користувачів, які хочуть отримати максимум технологій за доступною ціною. І готові пожертвувати деякими фішками флагманської серії.

Раніше повідомлялося, що функції штучного інтелекту в пристроях Samsung Galaxy будуть платними з 2026 року. Тим самим шляхом піде і Apple, яка збирається вести нову підписку на розширені функції ШІ.

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