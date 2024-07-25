Яким буде Samsung Galaxy S25 Ultra: розкрито всі важливі характеристики флагмана

Очікується, що в новому поколінні основні зміни припадуть на камеру, а ось у плані автономності та швидкості зарядки поліпшень чекати не варто.

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station розкрив деталі про новий флагман Samsung. Хоч до виходу Galaxy S25 Ultra залишається ще приблизно пів року, вже можна оцінити, яким буде один із головних девайсів 2025 року.

Повідомляється, що Galaxy S25 Ultra, як і вся серія Galaxy S25, працюватиме виключно на флагманському процесорі Snapdragon 8 Gen 4 від Qualcomm, пропустивши чіпи Exynos. Аналогічний підхід застосовувався до Galaxy S23, які вийшли тільки з Snapdragon 8 Gen 2.

Galaxy S25 Ultra збереже свої чотири камери. Основна камера залишиться на рівні 200 Мп, ультраширококутна камера оновиться з 12 до 50 Мп, а 3Х телеоб'єктив – з 10 до 50 Мп. Найважливішим тут є саме апгрейд 10-мегапіксельної камери з 3-кратним зумом, яка залишалася незмінною з часів Galaxy S21 Ultra 2021 року.

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А ось у плані автономності та швидкості зарядки поліпшень чекати не варто. S25 Ultra отримає акумулятор місткістю 5000 мАг і швидку зарядку на 45 Вт. За словами інформатора, "у поєднання місткості акумулятора і швидкості зарядки Samsung сильно відстає від китайських смартфонів", які переходять на 6000 мАг.

У ранніх повідомленнях йшлося, що Galaxy S25 Ultra стане найтоншим смартфоном у серії Galaxy Ultra. Товщина корпусу девайса складе всього 8,4 мм. Для порівняння: в S21, 22 і 23 Ultra цей показник дорівнював 8,9 мм, а в S24 Ultra –8,6 мм. А за дизайном пристрої нагадуватимуть Galaxy Note 7 завдяки корпусу із закругленими кутами.

Очікується, що Samsung представить нову флагманську серію в січні-лютому 2025-го, а до цього часу виробник має випустити Galaxy S24 FE. Він отримає дизайн і начинку від топових моделей Galaxy цього року, але коштувати при цьому буде помітно дешевше.

Нагадаємо, раніше цього місяця Samsung представив нове покоління складних смартфонів – Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6. Вони отримали флагманське залізо і нові топові опції, але при цьому подорожчали на 100 доларів.

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