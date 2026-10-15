Google вимкнула Assistant, але користувачі знайшли лазівку: як повернути старого помічника

Компанія скасувала можливість перемикатися між Assistant і Gemini, тому стандартними засобами повернути колишнього помічника вже неможливо.

Користувач Reddit виявив спосіб повернути Google Assistant на Android навіть після того, як Google офіційно вимкнула фірмового голосового помічника минулого місяця. Тепер його місце зайняв Gemini, але далеко не всі задоволені такою заміною.

Спосіб повернення Google Assistant виявився доволі простим та не вимагає використання сторонніх утиліт, пише Android Police. Необхідно лише видалити оновлення додатка Google і встановити початкову версію, яка постачалася разом зі смартфоном.

Як повернути Google Assistant на Android

Відкрийте "Налаштування" → "Додатки" → Google. Натисніть на три крапки у правому верхньому куті та виберіть "Видалити оновлення". Зайдіть у Google Play і знайдіть через пошук додаток Google Assistant, навіть якщо він уже встановлений на смартфоні. Якщо програми немає на пристрої, встановіть її, а потім натисніть "Відкрити". Тепер має знову з’явитися можливість переключитися з Gemini на Google Assistant.

Також рекомендується вимкнути автоматичні оновлення додатка Google через Play Store. Для цього знайдіть додаток Google у магазині, відкрийте його сторінку, натисніть на три крапки та зніміть галочку з пункту "Автооновлення".

Відео дня

Автор Android Police перевірив цей метод на Pixel 10 Pro і підтвердив, що Google Assistant знову запускається за допомогою бічної кнопки смартфона, яка зазвичай використовується для виклику цифрового помічника. Судячи з коментарів на Reddit, цей спосіб працює й на інших Android-пристроях.

Однак відновити всі функції не вдалося. Зокрема, автор не зміг активувати помічника голосовими командами "Окей, Google" та "Привіт, Google". Тому після повернення Google Assistant деякі можливості можуть працювати некоректно.

Проте для шанувальників старого помічника це хороша новина. Хоча Gemini пропонує більш сучасні можливості штучного інтелекту, частина користувачів незадоволена його роботою у повсякденних завданнях, з якими Google Assistant справлявся швидше та зручніше.

Поки що невідомо, як довго працюватиме цей спосіб. Google у будь-який момент може відключити сервери старого помічника, після чого цей обхідний спосіб перестане працювати.

Раніше цього місяця Google скоротила функціонал безкоштовного Gemini. Користувачам залишили лише спрощену версію, а за більш потужні інструменти доведеться платити.

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