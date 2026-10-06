Google уріже безкоштовний Gemini вже 9 жовтня: що залишать користувачам

Користувачам залишать лише спрощену версію, а за більш потужні інструменти доведеться платити.

Google вирішив обмежити можливості безкоштовної версії свого флагманського сервісу штучного інтелекту Gemini. Вже за кілька днів більш просунуті моделі, якими можна було користуватися без оплати, стануть доступними лише для передплатників. Про це повідомляє Business Insider.

Досі Google був одним із технологічних гігантів, які найширше надавали безкоштовний доступ до своїх інструментів штучного інтелекту. Однак на користувачів моделей Gemini 3.1 Pro та 3.6 Flash, доступних раніше з певними обмеженнями, чекають зміни.

Як повідомляється, користувачі більше не зможуть безкоштовно працювати з версіями 3.1 Pro та 3.6 Flash. Ці моделі дозволяли вирішувати складні логічні задачі, аналізувати проблеми та обробляти великі обсяги даних.

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Безкоштовним залишиться лише Gemini 3.5 Flash-Lite зі значно обмеженішими можливостями. Він, як і раніше, підійде для швидкого пошуку інформації, однак буде недостатньо ефективним для створення великих документів, написання складного коду та вирішення складних завдань.

Для доступу до більш потужних моделей Gemini потрібно оформити платну підписку вартістю понад 1000 грн на місяць.

Нагадаємо, що нещодавно Google "Асистент" остаточно зник з Android. Тепер його місце зайняв Gemini, а повернутися до Google Assistant на Android-смартфонах уже неможливо.

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