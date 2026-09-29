Google Асистент остаточно зник з Android – і користувачі незадоволені заміною

Тепер його місце зайняв Gemini, а повернутися до Google Assistant на Android-смартфонах вже неможливо.

Google завершила фінальний етап відключення Google Assistant – для багатьох користувачів Android звичний голосовий помічник більше недоступний. Компанія переводить користувачів на Gemini, але далеко не всі задоволені такою заміною, пише Android Police.

Про закриття Assistant найближчим часом компанія оголосила ще в серпні 2026 року. Процес відключення розпочався 4 вересня, а тепер зміни торкнулися великої кількості користувачів.

Власники моделей Galaxy та Pixel повідомляють, що більше не можуть вибрати Google Assistant замість Gemini – старий асистент повністю зник із налаштувань. Пізніше цю інформацію підтвердили фахівці Android Authority та 9to5Google.

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При цьому застосунок Google Assistant все ще можна завантажити на iPhone, і там він продовжує працювати, як і раніше. Це може означати, що сервери сервісу ще не відключені, однак його подальше існування виглядає лише питанням часу.

Перехід на Gemini відповідає стратегії Google щодо розвитку штучного інтелекту. Новий помічник краще справляється зі складними запитаннями, підтримує більш природні діалоги та вміє аналізувати контекст запитів. Однак багато користувачів переконані, що Gemini поки що не став повноцінною заміною Assistant. У мережі регулярно з’являються скарги на роботу нового помічника, а після відключення "Асистента" кількість подібних відгуків збільшилася.

Головна претензія полягає в тому, що Gemini втратив частину функціоналу, яким користувачі активно користувалися в Assistant. Зокрема, йдеться про керування пристроями розумного дому та взаємодію з іншими гаджетами. Gemini краще підходить для спілкування та пошуку відповідей, але Assistant залишався зручнішим інструментом для повсякденних команд.

Раніше цього року Google інтегрувала Gemini в Chrome, перетворивши його на "ШІ-браузер". Однією з головних новинок стала бічна панель з доступом до Gemini, яка завжди доступна прямо в інтерфейсі браузера.

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