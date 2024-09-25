А приріст швидкодії відносно Galaxy S24 Ultra ще помітніший.

У базі бенчмарка Geekbench 6 з'явилися результати тестування Samsung Galaxy S25 Ultra з процесором Snapdragon 8 Gen 4. Показники смартфона в багатоядерному тесті обходять показники iPhone 16 Pro Max на A18 Pro, пише Tom's Guide.

Модель із номером SM-S928U набрала в одноядерному тесті 3069 балів і 9080 балів у багатоядерному. Результати iPhone 16 Pro з SoC A18 Pro, яка є на сьогодні найшвидшою мобільною SoC, становлять 3429 і 8790 балів в одноядерному та багатоядерному тестах відповідно.

Для порівняння, актуальний Galaxy S24 Ultra на базі SoC Snapdragon 8 Gen 3 набирає 2234 і 6807 бали відповідно. Тобто приріст швидкодії помітний.

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На скріншоті також можна помітити, що Galaxy S25 Ultra проходив випробування з 12 ГБ ОЗУ. Що стосується протестованого SoC Snapdragon 8 Gen 4, то він має конфігурацію ЦП "2+6", де два продуктивніші ядра працюють на частоті 4,20 ГГц, у той час як ядра ефективності працюють на частоті 2,90 ГГц.

Примітно, що це не найпродуктивніша версія Snapdragon 8 Gen 4, яку можна було спостерігати. Раніше повідомлялося, що прототип OnePlus 13 набрав 10049 балів у багатоядерному тесті, а його показники в одноядерних завданнях також перевершили результати S25 Ultra. Така різниця зумовлена тактовою частотою ядер CPU: у випадку з флагманом Samsung вона становить 4,19 ГГц для великих ядер і 2,9 ГГц для решти ядер, у випадку OnePlus 13 - 4,32 і 3,53 ГГц відповідно.

Презентація серії Samsung Galaxy S25 відбудеться на початку майбутнього року. Очікується, що вся лінійка "Гелаксі" S25 працюватиме на Snapdragon 8 Gen 4. Це важливий апдейт, оскільки в минулому поколінні S24 у версіях для європейських країн використовувався повільніший фірмовий Exynos.

Раніше інсайдери ділилися рендерами Galaxy S25 Ultra, який, на відміну від стандартних моделей, отримає помітний редизайн. А ще він буде меншим і легшим за і Galaxy S24 Ultra, і iPhone 16 Pro Max.

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