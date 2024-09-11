Наступний флагман Samsung отримає редизайн із закругленими кутами і плоским корпусом.

Сайт Android Headlines разом із відомим концепт-дизайнером @OnLeaks представив наступний флагман Samsung. До виходу Galaxy S25 Ultra ще дуже багато часу, але вже є можливість подивитися, який вигляд матиме новий топ на ринку Android-флагманів.

Останні кілька поколінь Galaxy S майже не відрізнялися одне від одного в плані дизайну, змінювалася тільки "начинка". З приходом Galaxy S25 це має змінитися. Ultra-модель отримає заокруглені кути і плоскі передню та задню панелі. Невеликі зміни торкнуться і блоку камер.

Ще одна важлива відмінність – розмір і вага. Очікується, що новий флагман буде меншим і легшим і за Galaxy S24 Ultra, і за iPhone 16 Pro Max: його габарити мають становити 162,8 × 77,6 × 8,2 мм, а вага – 219 грамів.

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Що стосується начинки, то апарат отримає захист IP68, акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою 45-ватної зарядки, і топовий процесор Snapdragon 8 Gen 4. У ранніх витоках йшлося про те, що вся лінійка S25 працюватиме на рішення Qualcomm, пропустивши чіпи Exynos. Аналогічний підхід застосовувався в Galaxy S23, які вийшли тільки зі Snapdragon 8 Gen 2.

Камеру Galaxy S25 Ultra теж прокачають. Основна камера залишиться на рівні 200 Мп, а ось надширококутний об'єктив уперше за кілька років оновиться з 12 Мп до 50 Мп. Також до складу камери увійде 10-Мп датчик для 3x телеоб'єктива.

Презентація смартфонів Galaxy S25 очікується в січні-лютому 2025 року. До цього часу корейська компанія повинна представити Galaxy S24 FE. Він отримає дизайн і начинку від топових моделей Galaxy S24, але коштувати при цьому буде помітно дешевше.

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