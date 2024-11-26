Apple планує повернуться до використання алюмінієвих рамок, відмовившись від експерименту з титаном лише через два покоління.

Джерела впевнені, що Apple у 2025 році представить тонкий смартфон iPhone 17 Air у дизайні, якого до цього не було в жодного Айфона. Судячи з усього, оновлення заплановано і для інших смартфонів модельного ряду 2025 року.

The Information повідомляє, що iPhone 17 Pro і Pro Max також отримають новий дизайн, до того ж зміни очікуються досить помітні. Одна з головних - те, що рамки смартфонів будуть виконані не з титану, як раніше, а з алюмінію. Нижня половина буде скляною для роботи бездротової зарядки.

Крім того, моделі iPhone Pro і Pro Max отримають більший прямокутний блок камер, який теж буде виконаний з алюмінію, а не з традиційного 3D-скла. Який вигляд все це матиме в реальному житті, поки незрозуміло.

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Причину переходу з титану на алюміній видання не уточнило. У мережі пишуть, що повернення до "непреміального" алюмінію після медичної сталі і титану виглядає дивним кроком. Apple, ймовірно, обґрунтує такий перехід турботою про природу.

Довіряти The Information варто: видання опублікувало перше зображення Apple Vision Pro за кілька років до анонсу гарнітури і регулярно ділиться правдивими інсайдами про ще не випущені новинки Apple.

Презентація iPhone 17 очікується лише восени 2025 року. Доти в мережі з'явиться ще не один витік, утім, джерела вже зараз кажуть, що це буде найцікавіший модельний ряд аж до iPhone 19.

Ходять чутки, що у 2025 році стандартні моделі iPhone нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, уперше за багато років оновиться "фронталка", а 17 Pro Max стане першим айфоном, у якому всі три камери мають роздільну здатність 48 Мп.

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