Інсайдери вже знають, яким буде iPhone 17: чутки за рік до виходу смартфонів

Якщо витоки підтвердяться, це буде найцікавіший модельний ряд iPhone за останні роки.

iPhone 16 були представлені зовсім недавно, але розробка iPhone 17 вже йде повним ходом. Одночасно з цим інсайдери розкривають все більше нових даних про майбутні флагмани Apple.

Видання Tom's Guide переказало порцію чуток про нові айфони від надійних інсайдерів. І якщо вона підтвердиться, це буде найцікавіший модельний ряд iPhone за останні роки.

Що відомо про Айфон 17

Ходять чутки, що Apple відмовиться від моделі iPhone 17 Plus, а замість неї вийде "надтонкий" iPhone Air (Slim). Інсайдер Марк Гурман з Bloomberg вважає, що це частина плану Apple зі створення "нового класу пристроїв, які мають стати найтоншими та найлегшими продуктами у всій технологічній галузі".

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iPhone 17 Air приписують 6,6-дюймовий екран, одинарну задню камеру за аналогією з iPhone SE і повністю алюмінієвий корпус. Така модель буде призначена для тих, хто шукає щось цікавіше, ніж стандартний iPhone, але при цьому не потребує продуктивності, розміру екрана або камер моделей Pro.

Крім нової тонкої моделі, не схоже, що iPhone 17 серйозно зміниться в плані зовнішнього вигляду. Базова модель не отримає збільшення розмірів, як у випадках з Pro-версіями і залишиться з діагоналлю 6,1 дюйма. Але все ж буде дві важливі відмінності від актуальних айфонів: вперше ProMotion-екрани з підтримкою частоти оновлення до 120 Гц, а сам екран буде "оснащений надтвердим AR покриттям", що зробить його більш стійким до подряпин.

Також є інформація, що iPhone 17 можуть стати одними з перших смартфонів на базі 2-нм процесора, що означає більшу щільність транзисторів для ще кращої продуктивності та ефективності. У зв'язку з цим, Apple, як кажуть, вперше збирається створити власні батареї для iPhone.

Що ще важливого злили інсайдери? Повідомляється, що iPhone 17 Pro Max отримає 12 ГБайт ОЗП, і це буде єдина модель у серії з таким обсягом пам'яті. Також 17 Pro Max стане першим айфоном, у якому всі три камери мають роздільну здатність 48 Мп.

Ще раніше ми дізналися, що всі моделі iPhone 17 отримають селфі-камеру на 24 Мп – це буде перший апдейт "фронталки" за 5 років. Також припускають, що ми можемо вперше побачити об'єктив камери зі змінною апертурою в смартфонах Apple.

А тим часом Apple готується до жовтневої презентації, на якій мають показати перші комп'ютери Mac на чипсетах M4. Також ми чекаємо на новий iPad Mini, який востаннє оновлювався ще 2021 року.

Про першу презентацію Apple у 2025 році теж уже майже все відомо. На ній представлять MacBook Air з процесором М4, iPad Air і новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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