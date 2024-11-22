Apple готується здивувати користувачів розташуванням тильних камер.

Ми вже чули чутки про те, що прем'єри iPhone 17 Plus не відбудеться – його місце займе "ультратонкий" iPhone 17 Air. Очікується, що це буде перша по-справжньому нова модель iPhone за багато років з унікальним дизайном.

Автор YouTube-каналу AppleTrack розповів, що iPhone 17 Air, також відомий як "Slim", може отримати подвійну тильну камеру. Найцікавіше те, що розмістять її не у звичному для Айфонів вертикальному блоці, а в горизонтальному. Щось схоже ми бачили в Nothing Phone (2a).

Таким чином Apple зможе виділити iPhone 17 Air з модельного ряду – це буде девайс для тих, кому вистачає потужності і характеристик iPhone 17, але хочеться чогось нового в плані дизайну. iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max отримають класичний дизайн з вертикальними блоками тильних камер.

Востаннє Apple представила повністю новий дизайн iPhone у 2017 році з виходом iPhone X. Тоді це був безрамковий дизайн з Face ID замість Touch ID і безліччю інших нововведень.

Крім того, повідомляється, що iPhone 17 Air вирізнятиметься не тільки новим дизайном і рекордно тонким корпусом, а й високою вартістю. AppleTrack вважає, що Купертинівці встановлять на iPhone 17 Air цінник у діапазоні від $1299 до $1499. У ранніх витоках йшлося про те, що девайс коштуватиме 899 доларів.

Раніше з'являлася інформація, що iPhone 17 Air може виявитися не таким тонким, як очікувалося. Основна проблема – у виробництві акумулятора необхідної товщини. До слова, зі схожою проблемою зіткнулася Samsung, яка, за чутками, готує свою відповідь в особі Galaxy S25 Slim.

Уже практично підтверджено, що в березні 2025 року Apple представить нове покоління "дешевих" iPhone SE. Очікується, що новий Айфон попрощається з Touch ID, отримає екран з вирізом для Face ID і 6.1-дюймовою OLED-панеллю від iPhone 14.

Вас також можуть зацікавити новини: