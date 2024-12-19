Інсайдер спростував чутки про кардинальний редизайн iPhone: ось яким він міг бути

В iPhone 17 Pro залишиться трикутне розташування камер, але дизайн задньої панелі пристроїв все ж зміниться.

Одразу ж після виходу iPhone 16 у мережі з'явилася інформація про масштабний редизайн "прошок" у 2025 році: їм приписували горизонтальне розташування камер у стилі Pixel 9 Pro. Але останні інсайдерські дані спростовують це.

Як повідомляє MacRumors із посиланням на авторитетного інсайдера Instant Digital, Apple вирішила зберегти традиційне трикутне компонування камер, яке з'явилося ще в iPhone 11 Pro у 2019 році. До цього в iPhone X / Xs датчики розташовувалися вертикально.

Проте, моделі iPhone 17 Pro все ж отримають зміни в конструкції корпусу. Рамки пристроїв будуть виконані не з титану, як у попередніх двох поколіннях, а з алюмінію. Нижня половина буде скляною, що дасть змогу зберегти функцію бездротової зарядки.

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iPhone 17 Pro на старих рендерах:

iPhone 17 Pro на нових рендерах:

Довіряти Instant Digital варто: він першим повідомив про випуск жовтого iPhone 14, матове заднє скло в iPhone 15, а також розкрив характеристики Apple Watch Ultra. Чи правий він цього разу, ми дізнаємося тільки у вересні 2025 року.

До того часу у мережі з'явиться ще не один витік, але джерела вже зараз говорять, що це буде найцікавіший модельний ряд за останні роки. Ходять чутки, що у 2025 році стандартні моделі iPhone нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, уперше за багато років оновиться "фронталка", а 17 Pro Max стане першим айфоном, у якому всі три камери матимуть роздільну здатність 48 Мп.

Також особливий інтерес викликає iPhone 17 Air – "супертонкий" смартфон, який має прийти на зміну Plus-версії. Він коштуватиме дешевше Pro-моделей і стане найтоншим iPhone в історії, перевершивши навіть iPhone 6.

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