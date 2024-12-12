За даними джерела, китайські бренди не залишаться осторонь і підуть за новим трендом.

Через дев'ять місяців в Apple вийде новий айфон, а топові інсайдери вже знають, яким буде свіжий апарат. Згідно з останніми чутками, на лінійку 2025 року чекають суттєві зміни.

За даними Digital Chat Station, головного китайського інсайдера, користувачам варто чекати кардинально новий блок камери в стилі Google Pixel 9 Pro. Інформатор доклав до свого посту рендер, який вже деякий час "гуляє" мережею і написав, що дизайн буде приблизно таким.

За традицією китайські виробники не залишаться осторонь і підуть за новим трендом.

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Згідно з інформацією з ланцюжка поставок, серія iPhone 17 дійсно матиме саме такий вигляд. Я не знаю подробиць про розташування об'єктивів, однак модуль камер являє собою свого роду злітно-посадкову смугу. Багато нових Android-сартфонів теж будуть використовувати цей дизайн наступного року – Digital Chat Station.

Якщо Apple дійсно вибере такий дизайн для своїх нових айфонів, незрозуміло, його отримають усі моделі чи тільки Pro-версії. Про радикальне оновлення дизайну "прошок", включно з поверненням алюмінієвого корпусу, раніше повідомляли в The Information.

Навряд чи на рендері показаний iPhone 17 Air, оскільки, він, за чутками, отримає одинарну основну камеру. Презентація iPhone 17 відбудеться лише восени 2025-го. До того моменту з'явиться ще маса всіляких витоків, які підтвердять або спростують нинішні чутки.

Тим часом довгоочікуваний iPhone SE 4 дебютує вже в березні 2025 року. Очікується, що нове покоління попрощається з Touch ID і отримає екран з вирізом для Face ID і 6.1-дюймовою OLED-панеллю від iPhone 14.

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