Новий смартфон із Китаю встановив рекорд продуктивності ще до анонсу

iPhone 18 Pro Max набирає в бенчмарку AnTuTu майже в півтора раза менше.

Результати тестування Honor Win 2 в AnTuTu з'явилися ще до офіційної презентації смартфона. Новинка на базі флагманського чіпа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 набрала рекордні для Android-пристроїв 5,7 мільйона балів, помітно випередивши торішню модель.

У бенчмарку протестували конфігурацію з 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 1 ТБ. Точний результат склав 5 702 964 бали. Для порівняння, актуальний iPhone 18 Pro Max у аналогічному тесті показує близько 3,5 млн балів.

Результати Honor Win 2 за окремими категоріями в AnTuTu:

CPU (процесор) – 1 502 737 балів;

GPU (графіка) – 2 072 221 балів;

MEM (пам'ять) – 755 729 балів;

UX (користувацький досвід) – 1 372 277 балів.

Такі високі результати вдалося досягти не тільки завдяки процесору Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а й завдяки впровадженню передової системи охолодження. У Honor Win 2 вона справді унікальна – одразу з двома вентиляторами.

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Серед інших особливостей смартфона – акумулятор ємністю 10 100 мА·год із підтримкою 100-ватної зарядки, плоский OLED-екран діагоналлю 6,9 дюйма з частотою оновлення 185 Гц та захист від пилу й води за стандартами IP68, IP69 та IP69K. У основній камері Honor Win 2 використовується датчик на 200 Мп.

Офіційна презентація Honor WIN 2 відбудеться 21 жовтня. Відомо, що вартість конфігурації 12 ГБ + 512 ГБ становитиме 820 доларів.

Раніше на ринку з'явився смартфонз рекордним акумулятором на 11 000 мА·год. Пристрій протримався 26 годин і 8 хвилин у тесті на витривалість батареї, потрапивши до Книги Гіннеса.

Раніше AnTuTu опублікував рейтинг найпотужніших смартфонів вересня. Перше місце посів Xiaomi 18 Fold із гнучким екраном у стилі iPhone Ultra та з власним процесором XRING O3.

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