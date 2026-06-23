Новий Android-смартфон потрапив до Книги Гіннесса: він тримає заряд найдовше у світі

Пристрій пропрацював 26 годин і 8 хвилин під час комплексного випробування на стійкість акумулятора, яке транслювалося в прямому ефірі.

Корпорація Honor представила новий смартфон Honor X80 Pro Max, відмінною рисою якого є акумулятор зі значною ємністю 11000 мАгод. Розробник стверджує, що він забезпечує до 42 діб роботи в режимі очікування.

Ба більше, акумулятор дозволив X80 Pro Max потрапити до Книги рекордів Гіннеса як телефон з найкращою автономністю у світі. Пристрій протримався 26 годин 8 хвилин і 34 секунди в комплексному тесті автономності, який транслювався в прямому ефірі, пише Gizmochina.

Окрім рекордної автономності, новинка отримала підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт, а також можливість використовувати смартфон як зовнішній акумулятор, віддаючи енергію з потужністю 27 Вт.

Відео дня

Також X80 Pro Max став одним із перших смартфонів на ринку з новітнім чіпом Snapdragon 6 Gen 5. В іншому це звичний смартфон середнього класу з 6,8-дюймовим OLED-дисплеєм (2788×1280 пікселів, 120 Гц), 8/12 ГБ ОЗУ та 50-Мп основною камерою з OIS. Незважаючи на великий акумулятор, вага новинки не така вже й велика – 200 г.

Серед інших особливостей: стереодинаміки, NFC, ІЧ-порт, двочастотний GPS, а також максимальний захист від зовнішніх впливів (IP68, IP69 та IP69K). Смартфон доступний у чотирьох варіантах: базова версія 8+128 ГБ продається за 300 доларів, топову версію з 12+512 ГБ оцінили в $410.

Honor поки що не підтвердила, чи буде X80 Pro Max випущений на світових ринках.

УНІАН повідомляв, що у 2026 році смартфони з акумулятором на 10 000 мАг і більше стануть звичним явищем. Насамперед це стосуватиметься моделей середнього класу від китайських виробників.

Раніше експерти перевірили нічну та ранкову зарядку й відповіли, що краще для здоров’я батареї смартфона

Вас також можуть зацікавити такі новини: