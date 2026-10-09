Складено рейтинг найпотужніших і найшвидших смартфонів осені 2026 року

Перше місце за продуктивністю посів Xiaomi 18 Fold із гнучким екраном у стилі iPhone Ultra та власним процесором XRING O3.

Бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг найпотужніших смартфонів за підсумками вересня 2026 року. До Android-топу потрапили моделі на базі новітнього Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а також Dimensity 9600 Pro та торішнього Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Перше місце за продуктивністю посів Xiaomi 18 Fold із середнім результатом 4 620 886 балів. Складаний смартфон оснащений фірмовим процесором XRING O3, а в протестованій конфігурації використовувалися 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR6 і накопичувач на 1 ТБ з інтерфейсом UFS 4.1.

Друге місце посів iQOO 16, який набрав 4 449 925 балів. У його основі лежить новий флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, виготовлений за 2-нм технологічним процесом TSMC N2P. Пристрій також отримав екран із частотою оновлення 165 Гц та окремий ігровий чіп Q4.

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Трійку лідерів замикає Honor Magic 9 Pro Max з результатом 4 435 489 балів. Як і iQOO 16, він працює на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, але виробник зробив додатковий акцент на можливостях камери, розробленої за участю фахівців Arri.

Решту позицій поділяють між собою Xiaomi 18 Pro Max, Oppo Find X10 Pro Max, Red Magic 11S Pro+, iQOO 15 Ultra, Honor Win, Xiaomi 18 Pro та Realme GT 8 Pro. Усі вони набрали не менше 4 млн балів.

У рейтингу пристроїв на базі iOS/iPadOS, як і очікувалося, лідирують конфігурації iPad на базі чіпсетів Apple M5. Слідом за ними з мінімальним відставанням йде iPhone 18 Pro Max.

Раніше експерти порівняли фотоможливості iPhone 18 Pro та Galaxy S26 Ultra. За рівнем деталізації смартфони виявилися близькими, але підхід до обробки знімків у них відрізняється.

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