Випробування триватимуть доти, доки смартфон не перестане вмикатися.

Складаний iPhone Duo від Apple пройшов масштабний тест на міцність і витримав понад 500 000 циклів відкриття та закриття. Незважаючи на помітні сліди зносу шарніра, пристрій, як і раніше, залишається повністю працездатним.

Тест проводить видання CNET, яке вже близько трьох тижнів цілодобово випробовує дебютний складаний смартфон Apple. Спеціальний механізм безперервно відкриває та закриває пристрій, дозволяючи оцінити, як довго його конструкція здатна витримувати таке навантаження.

Перші зміни в роботі з’явилися приблизно після 390 тис. складання: шарнір почав розхитуватися, а характерне клацання при розкритті практично зникло. Після 444 000 циклів проблема стала ще помітнішою. Тепер екран розкривається не повністю, залишаючи кут приблизно в 5–10 градусів.

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Однак iPhone Duo, як і раніше, можна вручну розкласти до кінця. Телефон також продовжує утримувати різні положення розкладання і залишається придатним для повсякденного використання.

У CNET підкреслюють, що мають намір продовжувати випробування доти, доки смартфон остаточно не вийде з ладу. При цьому видання зазначає, що в реальному житті конструкції iPhone Duo має вистачити приблизно на 12 років роботи, якщо відкривати й закривати розкладачку по 100 разів на день.

Apple офіційно не називала конкретну кількість відкриттів і закриттів, яку здатний витримати iPhone Duo. Тому експеримент CNET має показати, який реальний запас міцності має складаний механізм смартфона.

При цьому у смартфона вже були зафіксовані інші проблеми. Раніше користувачі iPhone Duo скаржилися на пошкодження внутрішнього екрану, причому в деяких випадках дефект з’являвся прямо під час розпакування в магазині.

Згідно з опитуванням 9to5Mac, кожен третій покупець повернув iPhone Duo до магазину. Серед причин повернення найчастіше згадують відсутність Face ID, камери, які не дотягують до рівня iPhone 18 Pro, та надто крихку конструкцію.

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