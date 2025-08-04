Загалом було загублено близько 12 тисяч пристроїв, включно з новітніми "розкладачками" Galaxy Z Flip 7 і Fold 7.

Недалеко від аеропорту Хітроу в Лондоні викрали вантажівку, що перевозила мобільну техніку Samsung. За даними видання Yonhap, сумарний збиток оцінюють у $10,6 млн, що робить цю крадіжку однією з найбільших крадіжок електроніки, зареєстрованих у Великій Британії.

Загалом було загублено 12 тисяч пристроїв, з них понад 5 тисяч – це новітні "розкладачки" Galaxy Z Flip 7 і Galaxy Fold 7. Також серед викраденого Galaxy S25, Galaxy A16 і 5000 моделей розумних годинників Galaxy Watch 8.

Як зазначає видання, пограбування було сплановано заздалегідь, оскільки вантажівку викрали майже відразу після прибуття партії товару в аеропорт. Британська поліція почала розслідування і вже виявила вкрадений контейнер. Щоправда, не повідомляється, чи було в ньому хоч щось із викраденого.

Відео дня

У Samsung була страховка на цю техніку, тому компанія не зазнає великих втрат. Однак покупцям варто бути пильними: вкрадені пристрої часто з'являються на вторинних ринках і можуть бути занесені до чорного списку або не мати права на офіційну підтримку.

За оцінками британської поліції, до 75% викраденої мобільної техніки вивозяться за кордон, що значно ускладнює процес їхнього пошуку.

А тим часом продажі нових "розкладачок" Samsung б'ють рекорди. Корпорація відзначає "безпрецедентний" попит на Galaxy Z Fold 7 в Індії, США та Південній Кореї, при тому що це далеко не бюджетний смартфон.

Як УНІАН уже розповідав, Apple подає позов проти відомого інсайдера за крадіжку секретів iOS. Компанія вважає, що в нього був доступ до тестового iPhone з бета-версією iOS 26 на борту.

Вас також можуть зацікавити новини: