Apple подає позов проти відомого інсайдера за крадіжку секретів iOS

Компанія вважає, що у нього був доступ до тестового iPhone з бета-версією iOS 26 на борту.

Apple подала до суду на відомого YouTube-блогера Джона Проссера і його друга Майкла Рамаччотті за незаконне привласнення комерційної таємниці – Проссер злив дизайн iOS 26 за декілька місяців до анонсу. На це звернуло увагу видання MacRumors.

У своєму першому відео в січні 2025 року Проссер демонстрував елементи оновленого інтерфейсу Liquid Glass, а також перероблені додатки "Камера" і "Повідомлення". Більша частина візуальних змін виявилася правдою.

Apple стверджує, що Проссер і Рамаччотті отримали доступ до тестового iPhone співробітника компанії Ітана Липника з бета-версією iOS 26 на борту: вони дізналися його код, відстежили місце розташування і дочекалися, поки його тривалий час не буде поряд із пристроєм.

Відео дня

Рамаччотті зателефонував Проссеру по FaceTime і показав гаджет з iOS 26. Проссер записав дзвінок, а пізніше використав відео для створення рендерів, які лягли в основу його інсайдів.

Юристи стверджують, що на смартфоні Липника були й інші конфіденційні дані компанії. Apple стало відомо про витік інформації завдяки анонімному листу, незабаром після його отримання Липника було звільнено.

Джон Проссер уже прокоментував позов з боку Apple. За його словами, події відбувалися інакше, ніж стверджує компанія. Він також додав, що з нетерпінням чекає можливості "обговорити все з Apple".

Нагадаємо, в рамках WWDC 2025 Аpple неочікувано представила iOS 26 замість iOS 19 у новому скляному дизайні. У компанії називають це оновлення найбільшим за останнє десятиліття.

Публічний реліз нової операційки відбудеться у вересні. Якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. УНІАН розповідав, як встановити iOS 26 на свій iPhone раніше за всіх.

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