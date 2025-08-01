Наразі найдоступніший апарат Samsung із 7-річною підтримкою – Galaxy S24 FE за 650 доларів.

Компанія Samsung офіційно підтвердила, що ціла низка її флагманських телефонів, планшетів і розкладачок отримуватиме оновлення протягом семи років. При цьому йдеться не про патчі безпеки, а мажорні апдейти системи.

І хоча нові телефони Pixel від Google також отримують оновлення протягом семи років, ефект від рішення корейського виробника серйозніший, тому що користувачів смартфонів Galaxy в рази більше, ніж Pixel-юзерів.

Портал Sammobile навів повний перелік таких пристроїв. Хоча список поки невеликий (нова політика не поширюється на моделі, випущені до січня 2024 року), він буде розширюватися з випуском нових флагманських моделей.

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Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Крім смартфонів, розширена підтримка поширюється і на парочку планшетів Samsung Galaxy Tab:

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus

Таким чином, найдоступніший на сьогодні телефон Samsung з 7-річною підтримкою – Galaxy S24 FE за 650 доларів. Виходить, що він отримає останнє оновлення Android і One UI тільки у 2031 році.

Своєю чергою власники Galaxy S23 і старіших смартфонів, як і раніше, можуть розраховувати тільки на 4 роки оновлень системи і 5 років оновлень безпеки.

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S26 очікується на початку 2026 року. За наявними даними, Samsung не випускатиме Galaxy S26 і S26 Plus, уперше з 2021 року відмовившись від звичної тріади моделей. Їхнє місце займуть Galaxy S26 Pro і S26 Edge.

Також Samsung підтвердила, що до кінця року випустить свій перший смартфон, що складається втричі. " Трикладушка" Samsung стане прямим конкурентом Huawei Mate XT, але використовуватиме G-механізм, за якого обидві сторони екрана згортаються всередину.

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