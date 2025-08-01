Компанія Samsung офіційно підтвердила, що ціла низка її флагманських телефонів, планшетів і розкладачок отримуватиме оновлення протягом семи років. При цьому йдеться не про патчі безпеки, а мажорні апдейти системи.
І хоча нові телефони Pixel від Google також отримують оновлення протягом семи років, ефект від рішення корейського виробника серйозніший, тому що користувачів смартфонів Galaxy в рази більше, ніж Pixel-юзерів.
Портал Sammobile навів повний перелік таких пристроїв. Хоча список поки невеликий (нова політика не поширюється на моделі, випущені до січня 2024 року), він буде розширюватися з випуском нових флагманських моделей.
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 Plus
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24 Plus
- Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy S24 FE
Крім смартфонів, розширена підтримка поширюється і на парочку планшетів Samsung Galaxy Tab:
- Samsung Galaxy Tab S10 Plus
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus
Таким чином, найдоступніший на сьогодні телефон Samsung з 7-річною підтримкою – Galaxy S24 FE за 650 доларів. Виходить, що він отримає останнє оновлення Android і One UI тільки у 2031 році.
Своєю чергою власники Galaxy S23 і старіших смартфонів, як і раніше, можуть розраховувати тільки на 4 роки оновлень системи і 5 років оновлень безпеки.
Презентація смартфонів Samsung Galaxy S26 очікується на початку 2026 року. За наявними даними, Samsung не випускатиме Galaxy S26 і S26 Plus, уперше з 2021 року відмовившись від звичної тріади моделей. Їхнє місце займуть Galaxy S26 Pro і S26 Edge.
Також Samsung підтвердила, що до кінця року випустить свій перший смартфон, що складається втричі. " Трикладушка" Samsung стане прямим конкурентом Huawei Mate XT, але використовуватиме G-механізм, за якого обидві сторони екрана згортаються всередину.