А також велотренажер нового покоління Virtual Ride.

На початку січня пройде масштабна техновиставка CES 2022. В LG вирішили підігріти інтерес до івенту, показавши два концепти своїх систем, обладнаних вигнутими OLED-панелями.

Перший – обертове футуристичне крісло з вбудованим 55-дюймовим OLED-екраном та динаміками. Другий – велотренажер нового покоління Virtual Ride з трьома вигнутими 4K OLED-дисплеями, пише The Verge. Обидва пристрої виглядають разюче.

Розробники описують концепт Media Chair як "систему для релаксації" – така собі розважальна капсула. Фокус в тому, що вигнутий дисплей прикріплений до крісла так, щоб він завжди залишався в полі зору, навіть якщо користувач відкидає крісло. При цьому дисплей може змінювати розташування – за допомогою кнопки можна розташувати у вертикальній або горизонтальній орієнтації.

Водночас, зазначає джерело, в кріслі немає масажних функцій, але встановлені динаміки, які створюють вібрації під час відтворення звуку, тим самим ще більше занурюючи користувача в те, що відбувається на екрані.

Другий проєкт Virtual Ride являє собою три "склеєних" 55-дюймових гнучких OLED-панелі. Поки користувач крутить педалі, на дисплей перед ним транслюється приємна картинка, наприклад, літній парк.

Компанія вважає, що ця модель може стати альтернативою VR-гарнітур.

Компанія поки нічого не повідомляє про плани випустити щось подібне в продаж. Можливо, більше подробиць з'явиться в рамках CES 2022.

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