У концепті пропонується додати нові, більш компактні формати віджетів, а також надати їм інтерактивності.

Багатьом iOS 15 не сподобалася: користувачі чекали від неї радикальних змін, а на виході отримали лише нову цифру в назві. Що залишається робити? Дивитися концепти та мріяти!

Дизайнер Addy Visuals поділився концептом iOS та iPadOS 16. Презентаційний ролик було опубліковано на YouTube. Варто зауважити, що нерідко вони дійсно дають уявлення про те, в якому напрямку підуть розробники Apple.

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На iPhone повинен з'явитися Always On Display: завжди працюючий екран, навіть тоді, коли екран апарату вимкнений. Тим, що мається на увазі під "аlways", зазвичай бувають поточний час, дата та іконки повідомлень.

Крім того, і iOS, і в iPadOS пропонується додати підтримку декількох профілів, включаючи гостьовий, як на macOS. Всі модальні (ті, що блокують взаємодію) вікна на зразок повідомлення про низький заряд батареї повинні перетворитися у звичайні повідомлення.

Дизайнер також запропонував переробити додаток "Файли" і додати новіші та компактніші формати віджетів, а також надати їм інтерактивності. Разом з тим шорткати на екрані блокування повинні бути замінними: наприклад, щоб замість ліхтарика встановити кнопку запуску програми "Пошта".

Як раніше писав УНІАН, в першому кварталі 2022 року, тобто в січні, лютому або березні, на ринку з'явиться новий бюджетний смартфон – Apple iPhone SE 3. Передбачається, що новинка навряд чи буде кардинально відрізнятися від поточного покоління.

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Автор: Денис Пономаренко