У нього інноваційна micro-LED матриця, а діагональ кожної панелі 22 дюйми

LG продемонструвала незвичайну розробку – прототип першого по-справжньому безрамкового телевізора, який може розділятися на два окремих. У нього micro-LED матриця, а діагональ кожної панелі 22 дюйми.

Як повідомляє TechRadar, секрет лежить у новій архітектурі microLED і точному стикуванні панелей, завдяки чому створюється ілюзія цілісної картинки. При цьому між дисплеями не помітно ні міліметра шва – ні візуально, ні на дотик.

Технологія microLED не тільки забезпечує ідеальні чорні кольори, високу яскравість і точне перенесення кольорів порівняно з аналогами, а й вирізняється довговічністю, відсутністю вигоряння і можливістю контролювати яскравість і колір кожного пікселя окремо.

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LG зазначає, що кожна панель має роздільну здатність 480×540 пікселів (крок пікселя – 0.783 мм) і частоту оновлення 48-144 Гц. Їх можна об'єднувати в будь-якій кількості, створюючи дисплеї довільного розміру та форми.

Дати релізу і ціни немає – поки що це прототип.

Нагадаємо, 30 червня 2025 року LG відключить сервери, що відповідають за хмарні оновлення своїх смартфонів. Після цієї дати встановити нову версію Android або патчі безпеки від Google буде неможливо.

Як УНІАН уже розповідав, протягом 2025 року вийде п'ять телефонів під брендом Nokia, після чого легендарний бренд помре назавжди.

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