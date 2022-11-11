Компанія LG Display показала, мабуть, найнезвичайніший дисплей з тих, який ми коли-небудь бачили: його можна розтягувати, складати та скручувати без спотворень й пошкоджень. Так, 12-дюймовий дисплей може розтягуватися до 14 дюймів.
В основі технології – еластична підкладка з кремнію, що нагадує матеріал для контактних лінз, з крихітними світлодіодами розміром 40 мкм і щільністю пікселів 100 ppi. Завдяки їй екран здатний приймати будь-яку форму, говориться у публікації на сайті LG.
До речі, якщо говорити про щільність пікселів, то 100 ppi може здатися небагато, особливо в порівнянні з сучасними смартфонами. Але як для дебютної версії того, що розтягується – справжній прорив. При цьому наголошується, що еластичність дисплея ніяк не впливає на його довговічність.
Компанія розраховує запустити масове виробництво ближче до 2024 року. Такі дисплеї можна буде використовувати не тільки в складних смартфонах, але й інших сферах. Наприклад, вбудовувати в одяг, меблі та кузовні панелі автомобілів.
Нагадаємо, раніше в цьому році LG запустила продажі незвичайного "квадратного" монітора зі співвідношенням сторін 16:18. Виробник називає модель "абсолютно новим форматом на ринку моніторів".
А ще раніше компанія показала незвичайні концепти використання вигнутих OLED-дисплеїв на прикладі футуристичного крісла і велотренажера нового покоління. Перша в майбутньому може стати альтернативою VR-гарнітурам.