У користувачів LG є два місяці, щоб оновити свої пристрої, перш ніж компанія відключить сервери.

LG закрила свій мобільний бізнес ще у 2021 році, однак для вже випущених пристроїв продовжували випускати оновлення. Незабаром корейський бренд згорне і цю діяльність, пише 9to5Google.

Повідомляється, що 30 червня LG відключить сервери, що відповідають за хмарні оновлення своїх смартфонів. Після цієї дати встановити нову версію Android або патчі безпеки від Google буде неможливо.

Разом із серверами виробник закриє утиліту LG Bridge PC, яка необхідна для резервного копіювання, відновлення та оновлення ПЗ. Крім того, через 2 місяці на телефони LG не можна буде встановити раніше видалені штатні додатки.

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Тож якщо у вас десь у шухляді припадає пилом старий смартфон LG, то зараз – слушна нагода, щоб його увімкнути та встановити останнє доступне оновлення. Адже скоро такої можливості вже не буде.

Пристрої LG запам'яталися багатьом завдяки якості звуку, а також нестандартним ідеям. Але мобільний бізнес приносив виробнику лише збитки, а заманити масового покупця так і не вдалося. Останній і за сумісництвом один з найсміливіших смартфонів компанії був LG Wing із поворотним основним екраном.

Як УНІАН вже розповідав, протягом 2025 року вийде п'ять телефонів під брендом Nokia, після чого легендарний бренд помре назавжди.

Раніше авторитетні оглядачі зібрали найкращі смартфони 2025 року, які не коштують космічних грошей. У топ потрапив навіть телефон Apple і це не iPhone 16E.

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