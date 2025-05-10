Апарат не тільки має надійний корпус і містку батарею, а й вирізняється спеціальними фішками.

Компанія Doogee, відома своїми "невбивними" смартфонами, представила модель середнього рівня під назвою V Max S 5G. Апарат не лише має надійний корпус і ємну батарею, а й вирізняється спеціальними фішками, пише NotebookCheck.

Акумулятор – 22 000 мАг. Це як у чотирьох з половиною iPhone 16 Pro Max і більше, ніж у багатьох павербанків. Виробник обіцяє до двох місяців роботи в пасивному режимі і ~три доби в режимі безперервного перегляду відео. Також на борту є яскравий ліхтарик, здатний видавати до 1200 люмен

Зворотний бік автономності – розміри: товщина смартфона становить 26,3 мм (як три айфони), а важить він під 500 г. Зате девайс сертифіковано за військовим стандартом MIL-STD-810H, а також він має захист від вологи та пилу IP68 і IP69K. Його можна експлуатувати за екстремальних температур – у діапазоні від -20 до +60 градусів.

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Смартфон вийшов із продуктивним процесором MediaTek Dimensity 7050, 8 Гб оперативної та 256 Гб вбудованої пам'яті. 6,58-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2408 x 1080 підтримує частоту 120 Гц. Камери смартфона включають 108-Мп основний сенсор Samsung HM6, також доступний 20-Мп модуль нічного бачення і фронтальний датчик.

Смартфон уже з'явився на AliExpress. Оцінили його в 480 доларів (близько 20 000 грн), але це без урахування будь-яких купонів і знижок.

Раніше оглядачі вибрали найкращі смартфони Xiaomi у 2025 році під різний бюджет і запити. Найкращим для більшості визнано базовий Xiaomi 15.

А тим часом на ринку починають з'являтися споживчі смартфони з батареями 7000 мАг і більше. Поки що рекорд за Honor, яка нещодавно випустила бюджетник з акумулятором 8000 мАг.

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