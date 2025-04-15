Новий смартфон із Китаю отримав рекордну батарею 8000 мАг: що за модель

При цьому товщина пристрою становить менш ніж 8 мм, а маса – всього 209 г.

Перехід на кремній-вуглецеві акумулятори дозволяє китайським брендам оснащувати свої смартфони акумуляторами 6000-7000 мАг. Виявляється, і це не межа. Китайський бренд Honor представив бюджетник з акумулятором на 8000 мАг.

Називається модель Honor Power. У компанії кажуть, що це перший смартфон у галузі, який може працювати з увімкненим дисплеєм без підзарядки протягом усього дня. При цьому товщина пристрою становить менше ніж 8 мм.

Зазначимо, що ємність 8000 мАг і вище мали лише спеціальні телефони, орієнтовані на ентузіастів. Деякі виробники випускали захищені моделі з батареєю і на 30 000 мАг, але популярних споживчих пристроїв з такою АКБ ще не було, тому телефон Honor в деякому сенсі став рекордним.

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За характеристиками, Honor Power пристрій середнього класу: процесор Snapdragon 7 Gen 3, 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5К, датчики з роздільною здатністю 50 Мп (c OIS) і 5 Мп, фронталка 16 Мп і дротова зарядка 66 Вт. В якості ОС виступає Android 15 з оболонкою MagicOS 9.0.

Ціна на китайському ринку починається від 2000 юанів, що конвертується в 270 доларів або 11 000 грн. Топова конфігурація на 12 ГБ+512 ГБ обійдеться в 2499 юанів (~13 600 грн).

Чутки з Китаю вказують на те, що смартфони з акумулятором 8000 мАг стануть новим трендом у 2025 році. Причому це не буде ексклюзивна фішка флагманів, а скоріше середньобюджетного сегмента.

Раніше фахівці назвали смартфони з найбільш живучою батареєю на початок 2025 року. У лідерах автономності є як дорогі флагмани, так і більш доступні Android-гаджети.

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