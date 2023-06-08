Який захищений смартфон купити: рейтинг 2023 року / фото Motorola

Сучасні смартфони можуть похвалитися потужними камерами, великими екранами і неабиякою продуктивністю. Однак більшість з них навряд чи виживе після падіння з великої висоти або занурення у воду. Редактори порталу XDA Developers відібрали топ-9 найкращих захищених телефонів для купівлі в 2023 році. 

Відкриває список Doogee V20, у якому є майже все необхідне, що вам потрібно від захищеного телефона. Він пилонепроникний, водонепроникний, пройшов випробування на падіння та витримує занурення на глибину до 1 м протягом 24 годин.

Також пристрій отримав найпотужніший серед усіх смартфонів тепловізійний сенсор InfiRay. Він володіє роздільною здатністю 1440х1080, а діапазон його вимірювань досягає 1 км. Ще однією цікавою характеристикою став екран AMOLED, який рідко зустрінеш в захищених смартфонах. 

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Doogee v20

За ним йде CAT S62 Pro. Він теж оснащений тепловізійною камерою, легко витримає падіння, водонепроникний і може працювати при температурі до -20 градусів Цельсія. Крім того, цей смартфон виготовлений з алюмінію і скла Gorilla Glass, тому він точно прослужить довго.

Єдиним недоліком CAT S62 Pro згадується акумулятор на 4000 мАг, який не такий довговічний, як інші захищені телефони.

CAT S62 Pro

Найкраще співвідношення "ціни і можливостей" пропонує UleFone Power Armor 16 Pro. УНІАН писав про цей смартфон ще торік – у нього величезний динамік, яка здатний "перекричати" навіть автомобільну сирену., і величезна батарея на 9600 мАг.

За характеристиками, це типовий бюджетник з IPS-дисплеєм і процесором MediaTek Helio, проте він може витримувати пил, бризки, занурення на глибину до 5 футів і багато іншого. Також модель захищена за військовим стандартом MI-STD-810G.

UleFone Power Armor 16 Pro

У рейтинг XDA Developers також потрапили Samsung Galaxy XCover6 Pro, Nokia XR20 5G, AGM Glory Pro, Motorola ThinkPhone, Kyocera DuraSport і Blackview BV9300.

Окремо автори рейтингу виділяють модель Motorola ThinkPhone, яка забезпечує одночасно внутрішній і зовнішній захист. Усередині смартфона стоїть спеціальний процесор, який гарантують додатковий рівень безпеки даних на смартфоні.

Вибір ідеального смартфона в 2023 році може бути непростим завданням, адже ринок переповнений безліччю варіантів від різних виробників. УНІАН ділився свіжими рейтингами найкращих Аndroid-гаджетів за співвідношенням ціни і продуктивності.

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