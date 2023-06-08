Окрім своєї захищеності, вони мають ряд унікальних функцій, які не зустрінеш в звичайних смартфонах.

Сучасні смартфони можуть похвалитися потужними камерами, великими екранами і неабиякою продуктивністю. Однак більшість з них навряд чи виживе після падіння з великої висоти або занурення у воду. Редактори порталу XDA Developers відібрали топ-9 найкращих захищених телефонів для купівлі в 2023 році.

Відкриває список Doogee V20, у якому є майже все необхідне, що вам потрібно від захищеного телефона. Він пилонепроникний, водонепроникний, пройшов випробування на падіння та витримує занурення на глибину до 1 м протягом 24 годин.

Також пристрій отримав найпотужніший серед усіх смартфонів тепловізійний сенсор InfiRay. Він володіє роздільною здатністю 1440х1080, а діапазон його вимірювань досягає 1 км. Ще однією цікавою характеристикою став екран AMOLED, який рідко зустрінеш в захищених смартфонах.

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За ним йде CAT S62 Pro. Він теж оснащений тепловізійною камерою, легко витримає падіння, водонепроникний і може працювати при температурі до -20 градусів Цельсія. Крім того, цей смартфон виготовлений з алюмінію і скла Gorilla Glass, тому він точно прослужить довго.

Єдиним недоліком CAT S62 Pro згадується акумулятор на 4000 мАг, який не такий довговічний, як інші захищені телефони.

Найкраще співвідношення "ціни і можливостей" пропонує UleFone Power Armor 16 Pro. УНІАН писав про цей смартфон ще торік – у нього величезний динамік, яка здатний "перекричати" навіть автомобільну сирену., і величезна батарея на 9600 мАг.

За характеристиками, це типовий бюджетник з IPS-дисплеєм і процесором MediaTek Helio, проте він може витримувати пил, бризки, занурення на глибину до 5 футів і багато іншого. Також модель захищена за військовим стандартом MI-STD-810G.

У рейтинг XDA Developers також потрапили Samsung Galaxy XCover6 Pro, Nokia XR20 5G, AGM Glory Pro, Motorola ThinkPhone, Kyocera DuraSport і Blackview BV9300.

Окремо автори рейтингу виділяють модель Motorola ThinkPhone, яка забезпечує одночасно внутрішній і зовнішній захист. Усередині смартфона стоїть спеціальний процесор, який гарантують додатковий рівень безпеки даних на смартфоні.

Вибір ідеального смартфона в 2023 році може бути непростим завданням, адже ринок переповнений безліччю варіантів від різних виробників. УНІАН ділився свіжими рейтингами найкращих Аndroid-гаджетів за співвідношенням ціни і продуктивності.

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