Вони мають накладний форм-фактор з завушними гачками і характерний напівпрозорий дизайн Nothing.

Компанія Nothing, яка в останні поки викликала чималий інтерес у ентузіастів Android, представила досить незвичайну новинку. Це бездротові навушники-вкладиші відкритого типу. На відміну від більш звичних "затичок", вони розташовуються не всередині вух, а на них.

Новинку назвали Nothing Ear (open). Завдяки такому форм-фактору компанії вдалося розмістити титановий динамічний драйвер діаметром 14,2 мм. Аксесуар не має активного шумозаглушення і призначений радше для тих, хто хоче завжди бути в курсі того, що відбувається навколо, пише GSMArena.

Гарнітура працює по Bluetooth 5.3 – можна підключитися до двох девайсів одночасно. Кожен навушник оснащений двома мікрофонами з технологією поліпшення звучання голосу Clear Voice 3.0, а також елементами управління мультимедіа, гучністю і дзвінками.

З інших характеристик варто відзначити підтримку кодеків AAC і SBC, 8 годин роботи самих навушників і 30 годин з кейсом, захист від пилу і бризок (IP54) і режим низької затримки. Новинка також підтримує ChatGPT, для роботи якого потрібен телефон Nothing.

Купити Nothing Ear (open) можна за 149 євро (~6800 грн). У продажу – з 1 жовтня.

Сьогодні ринок навушників відкритого типу переживає "бум", чому сприяє зростаючий попит користувачів і відхід від традиційних навушників-вкладишів. Згідно зі звітом IDC, у 2023 році на ринку навушників відкритого типу було реалізовано 6,52 млн одиниць – це на 130,2% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, раніше на ринку з'явилися AirPods 4, і одразу у двох версіях – з шумозаглушенням і без. Кейс став компактнішим і підтримує зарядку від Apple Watch, мікрофони краще розпізнають голос, також з'явилася підтримка жестів головою.

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