Також уже після презентації з'ясувалося, що шумозаглушення в AirPods 4 удвічі гірше, ніж у "Прошках".

Apple не буде класти зарядний кабель USB-C у коробку з новими AirPods 4. Компанія, як правило, не розповідає про такі речі на своїх презентаціях, але про них стає відомо після того, як сторінки пристроїв з'являються на офіційних сайтах.

На офіційній сторінці обох версій AirPods 4 зазначено, що покупці отримають тільки самі навушники і футляр для зарядки. Зарядний кабель USB-C за потреби потрібно докупити окремо за 19 доларів, а адаптер живлення коштує 38 доларів.

Усі попередні моделі AirPods комплектувалися кабелями з роз'ємом Lightning, який тепер замінено на USB-C. ЗМІ зазначають, що боротьба за екологію в Apple виходить вибірковою: наприклад, остання версія AirPods Max за 549 доларів буде постачатися з кабелем.

Журналісти 9to5Mac також звернули увагу, що в описі нових AirPods 4 зазначено, що шумопоглинання в них працює "вдвічі гірше, ніж в AirPods Pro 2". Річ у тім, що вкладиші AirPods просто не можуть забезпечити повноцінне шумозаглушення через те, що навушники не щільно прилягають до вух на відміну від внутрішньоканальних "прошок".

Нагадаємо, Apple вперше в базовій лінійці навушників пропонує AirPods 4 у двох версіях – з шумозаглушенням і без за 179 і 129 доларів відповідно. Вони замінять в актуальній лінійці AirPods 2 і AirPods 3.

Нагадаємо, 9 вересня відбулася найбільша презентація Apple у році. Як усі й очікували, компанія презентувала новенькі айфони: 16 Pro-моделей рекордно виросли в розмірах, а Action Button тепер є не лише у "прошок", а в усій лінійці. Також оновили годинник і навушники.

На листопад 2024 року в Apple запланована ще одна презентація, на якій представлять нові MacBook на М4, і, можливо, iPad. А вже навесні 2025 року вийде новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

Вас також можуть зацікавити новини: