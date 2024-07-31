Модель Phone (2a) Plus отримала потужніший чип, фронтальну камеру на 50 Мп і фірмовий дизайн.

Стартап Nothing, що з'явився кілька років тому і викликав чималий інтерес у ентузіастів у світі Android, представив новий смартфон. Це поліпшена версія звичайного Phone (2a) з прозорою задньою панеллю та унікальним підсвічуванням Glyph.

Plus-версія Nothing Phone отримала кілька важливих змін порівняно з базовим Phone (2a). Так, роздільна здатність селфі-камери зросла з 32 до 50 Мп, а потужність дротової зарядки - з 45 Вт до 50 Вт. А ще апарат отримав потужніший процесор - MediaTek Dimensity 7350 Pro з графікою Mali-G610 MC4.

В іншому все залишилося без змін. Характеристики Nothing Phone (2a) Plus:

Екран: 6,7 дюйма, AMOLED, роздільна здатність Full HD+, частота 120 Гц, яскравість до 1300 ніт, скло Gorilla Glass 5.

Процесор: MediaTek Dimensity 7350 Pro з графікою Mali-G610 MC4. Обіцяють приріст продуктивності приблизно на 10% і на 30% швидшу графіку порівняно з чипом Dimensity 7200 Pro, використовуваним у Nothing Phone (2a).

Пам'ять: 12 ГБ оперативної LPDDR5, 256 ГБ користувацької UFS 3.1.

Камери: 50 Мп з OIS (основна), 50 Мп (надширококутний об'єктив); 50 Мп (фронтальна, можна записувати відео з роздільною здатністю до 4K з частотою 30 кадрів).

Акумулятор: 5000 мАг, зарядка по дроту 50 Вт.

Смартфон вийшов на ринок з фірмовою оболонкою NothingOS 2.6 (Android 14) і підтримкою штучного інтелекту ChatGPT. Є захист від вологи IP54, NFC, сканер відбитків пальців під дисплеєм, стереодинаміки. Крім того, додано два нових забарвлення: металеве сіре і оновлене чорне.

Телефон доступний тільки в одній конфігурації, 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ флеш-пам'яті. Ціна - 399 доларів (~16 300 грн). Продажі почнуться 3 серпня.

Нагадаємо, нещодавно у Nothing вийшли Ear і Ear (а) - продовження найсталевіших навушників на ринку. Обидві моделі отримали підтримку ChatGPT, а молодша версія, крім чорного і білого, пропонується в жовтому забарвленні.

А фахівці називали 4 найкращі ультрабюджетні смартфони для купівлі у 2024 році. Ці пристрої в межах $200 мають помітні компроміси, але пропонують усі необхідні функції, включно з якісними камерами та NFC для безконтактних платежів.

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