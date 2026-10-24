Які бездротові навушники кращі за інші: результати тестування 40 моделей

Найкращими за якістю звуку визнали Status Pro X, а для ефективного шумозаглушення рекомендують Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2-го покоління.

Видання Forbes представило добірку найкращих бездротових навушників 2026 року, складену за результатами тестування 40 моделей. До списку увійшли гарнітури з якісним звучанням, шумозаглушенням і тривалим часом автономної роботи, а також варіанти для занять спортом.

За підсумками випробувань найкращими бездротовими навушниками загалом стали Status Pro X завдяки збалансованому звучанню. На відміну від багатьох моделей, які роблять акцент на басах, ці навушники дозволяють краще розрізняти окремі інструменти та музичні деталі.

Навушники чудово підходять для тривалого носіння: вони не випадають під час руху та не тиснуть під час багатогодинного використання. У додатку доступні кілька звукових профілів, зокрема Signature, Audiophile та Vocal. Також можна створити власні налаштування.

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Серед додаткових переваг – фізичні кнопки перемикання режимів шумозаглушення та прозорості, які знижують ймовірність випадкових натискань. Заявлений час роботи сягає 32 годин з урахуванням зарядного футляра. При цьому активне шумозаглушення поступається найкращим спеціалізованим моделям: воно зменшує фоновий шум, але не забезпечує повної тиші в шумних місцях.

Якщо головний пріоритет – активне шумозаглушення, Forbes рекомендує Bose QuietComfort Ultra Earbuds другого покоління. Пристрій використовує технологію ActiveSense на базі штучного інтелекту, яка допомагає виявляти та зменшувати різкі зміни рівня навколишнього шуму в реальному часі.

Навушники орієнтовані на користувачів, яким потрібно зосередитися на музиці або подкастах у транспорті та галасливих місцях. Втім, у них є й недоліки: автономність обмежена приблизно 6 годинами при увімкненому шумозаглушенні, а зарядний футляр досить громіздкий. Бездротова зарядка та можливість швидко відновити заряд частково компенсують ці обмеження.

Які ще бездротові навушники експерт вважає найкращими:

Pixel Buds 2a – найкращі за співвідношенням ціни та можливостей. Навушники пропонують якісний звук, хороше шумозаглушення та інтеграцію з сервісами Google.

Galaxy Buds 4 Pro – найкращі для смартфонів Samsung. Модель пропонує розширені налаштування звуку та додаткові функції для пристроїв цього виробника.

AirPods Pro 3 – найкращі для iPhone. Навушники вирізняються якістю звучання, шумозаглушенням та інтеграцією з екосистемою Apple.

Sony WF-1000XM6 – найкращі преміальні навушники. Модель Sony поєднує деталізований звук, налаштування еквалайзера та додаткові інтелектуальні функції.

Bose Ultra Open Earbuds (2-ге покоління) – найкращі для тренувань. Відкрита конструкція дозволяє слухати музику й одночасно чути навколишнє оточення.

Anker Soundcore AeroClip 2 – найкращі недорогі навушники відкритого типу. Вони відрізняються зручною конструкцією, захистом від води та пилу й тривалою автономністю.

При виборі TWS-навушників багато хто звертає увагу на автономність, шумозаглушення та якість звуку, але не менш важливою є передача голосу під час дзвінків. За відгуками власників, з цим завданням найкраще справляються моделі Huawei та Anker.

УНІАН розповідав, що люди знову повертаються до дротових навушників – і справа не лише в ностальгії. Головна перевага дротових навушників очевидна: їх не потрібно заряджати й постійно стежити за рівнем заряду.

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