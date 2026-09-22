AirPods більше не фаворит: власники назвали найкращі навушники для дзвінків

Головна перевага цих моделей проявляється саме під час телефонних розмов.

При виборі TWS-навушників багато хто звертає увагу на автономність, шумозаглушення та якість звуку, але не менш важливою є якість передачі голосу під час дзвінків, пише BGR. За відгуками власників, з цим завданням найкраще справляються Huawei FreeBuds Pro 5 та Anker Soundcore Liberty 5 Pro.

Головна перевага цих моделей проявляється саме під час розмов. Власники відзначають, що їхній голос залишається чітким навіть у галасливому оточенні, причому поліпшення якості зв’язку часто помічають і співрозмовники. Досягти такого результату допомагає поєднання кількох мікрофонів, шумозаглушення та технологій кісткової провідності.

Особливо цікавий досвід власника Soundcore Liberty 5 Pro. Він використовував навушники під час робочого дзвінка прямо в караоке-барі й, попри сильний фоновий шум, співрозмовник чудово чув його голос.

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Для поліпшення якості дзвінків Anker і Huawei роблять ставку на схожі технології. У Soundcore Liberty 5 Pro Anker об’єднала 8 мікрофонів, 2 датчики кісткової провідності та окремий чіпсет на базі штучного інтелекту, який допомагає обробляти голос і відсікати сторонні звуки.

Huawei не розкриває всіх подробиць своєї технології, але відомо, що в FreeBuds Pro 5 теж використовується акустичний датчик кісткової провідності. Дані з двох динаміків додатково обробляються алгоритмами штучного інтелекту для чіткішої передачі голосу.

Обидва виробники заявляють, що їхні системи аналізують навколишній шум приблизно 400 000 разів на секунду і здатні знижувати рівень фонового шуму до 100 дБ. Anker також заявляє про можливість розпізнавання голосу людини при рівні звуку від 30 дБ у тихому оточенні, тоді як Huawei робить акцент на ефективному придушенні шуму вітру при швидкості до 35 км/год.

І модель Soundcore Liberty 5 Pro, і Huawei FreeBuds Pro 5 коштують близько $170, що робить їх більш доступною альтернативою преміальним навушникам Bose та Apple.

УНІАН повідомляв, що люди знову повертаються до дротових навушників – і справа не лише в ностальгії. Головна перевага дротових навушників очевидна: їх не потрібно заряджати й постійно стежити за рівнем заряду.

Раніше цього місяця Apple оновила лінійку бездротових навушників. AirPods 5 отримали вдосконалену акустичну систему та активне шумозаглушення, причому компанія заявляє про майже 50-відсоткове поліпшення ефективності ANC порівняно з AirPods 4.

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