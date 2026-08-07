5 найкращих бездротових навушників для Android: фахівці назвали головні хіти

Сьогодні на ринку представлені сотні бездротових навушників – від дорогих флагманських моделей до доступних варіантів.

Apple AirPods залишаються найпопулярнішими бездротовими навушниками на ринку, однак під час використання зі смартфоном на базі Android ви втратите частину корисних функцій . Навушники відтворюватимуть звук і прийматимуть дзвінки, але фірмові особливості екосистеми Apple залишаться недоступними.

Натомість замість AirPods користувачам Android доступно низка альтернатив – від моделей самих виробників смартфонів до навушників компаній, які десятиліттями спеціалізуються на аудіотехніці. Журналісти BGR проаналізували відгуки користувачів та думки експертів і обрали п’ять моделей, які вважають найкращими варіантами для Android у 2026 році.

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Sony WF-1000XM6

Sony займається виробництвом аудіотехніки ще з 1960-х років, тому не дивно, що її навушники регулярно потрапляють до числа найкращих моделей на ринку. Sony WF-1000XM6 пропонують не тільки преміальний дизайн, а й найкращу на сьогодні систему шумозаглушення.

Навушники оснащені 8,4-міліметровими динаміками та новою Bluetooth-антеною, що забезпечує стабільніше з’єднання порівняно з попереднім поколінням. За обробку звуку відповідає чіп QN3e третього покоління з підтримкою Hi-Res Audio.

Однією з найкорисніших функцій є Multipoint Bluetooth. Вона дозволяє одночасно підключити навушники до двох пристроїв і швидко перемикатися між ними. Також передбачена інтеграція з Gemini Live. За ціною 328 доларів це найдорожча модель у добірці, за ці гроші покупець отримує якісний звук, просунуті функції та флагманський рівень виконання.

Nothing Ear (3)

Nothing Ear (3) відрізняються від більшості бездротових навушників функцією Super Mic. Це технологія підсилення голосу, вбудована безпосередньо в зарядний кейс. Її можна використовувати для дзвінків, голосових нотаток та спілкування з асистентом Gemini.

Крім того, навушники отримали 12-міліметрові динаміки з підтримкою Hi-Res-аудіо та потужну систему активного шумозаглушення, а час автономної роботи зріс до 40 годин. Nothing Ear 3 коштують $149 і доступні в білому та чорному кольорах.

Google Pixel Buds 2a

Google Pixel Buds 2a розроблені з урахуванням особливостей телефонів Pixel і пропонують низку функцій для користувачів Android. Навушники коштують $125, а для надійної фіксації у вухах використовується спеціальний механізм twist-to-fit: після встановлення їх потрібно злегка повернути. Така конструкція допомагає утримувати навушники на місці під час фізичних навантажень.

Pixel Buds 2a також використовують чіп Tensor A1 для обробки звуку під час дзвінків та відтворення аудіо. Завдяки інтеграції з Gemini AI власники можуть прослуховувати повідомлення, керувати функціями та отримувати рекомендації безпосередньо в навушниках.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Galaxy Buds 4 Pro особливо добре підходять власникам смартфонів Galaxy завдяки тісній інтеграції з пристроями Samsung. За ціною близько 250 доларів навушники пропонують Hi-Res Audio, просторове звучання та функцію відстеження положення голови. За її допомогою можна, наприклад, кивком прийняти дзвінок або похитати головою, щоб його відхилити.

Крім того, навушники можна використовувати як кнопку дистанційного спуску затвора камери, для перекладу в реальному часі та взаємодії з Gemini без розблокування смартфона. Для доступу до всіх цих функцій знадобиться сумісний Galaxy.

Anker Soundcore Space A40

Anker Soundcore Space A40 – найдоступніший варіант у добірці: навушники коштують приблизно $55, хоча при цьому пропонують широкий набір можливостей. Так, система шумозаглушення здатна знижувати рівень навколишнього шуму більш ніж на 98%, а автономність навушників становить до 50 годин.

Також модель підтримує поліпшення якості дзвінків за допомогою штучного інтелекту, переклад у реальному часі через додаток Soundcore, звук високої роздільної здатності та одночасне підключення до двох пристроїв. У відгуках хвалять збалансоване звучання та зручну посадку.

Раніше експерти протестували сотні повнорозмірних навушників і назвали топ-6 найкращих. При виборі таких навушників варто звертати увагу не тільки на звук, а й на автономність, комфорт та підтримку сучасних кодеків.

Раніше в мережі склали топ-8 брендів навушників, яких краще уникати. Рейтинг базується на відгуках покупців, оцінках на інтернет-майданчиках та загальному досвіді користувачів.

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