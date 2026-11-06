Не лише Apple Watch: названо найнадійніші смарт-годинники за відгуками власників

До списку увійшли моделі Amazfit, Huawei, Garmin, Apple та Google.

При виборі смарт-годинників покупці звертають увагу не тільки на дизайн і набір функцій, а й на надійність пристрою. Для одних важливі автономність і міцність корпусу, тоді як для інших – точність відстеження сну, тренувань і показників здоров’я. При цьому не всі моделі однаково добре витримують повсякденні навантаження.

Журналісти BGR проаналізували відгуки власників та оцінки, щоб визначити, які смарт-годинники користувачі вважають найнадійнішими в різних категоріях. До списку увійшли моделі Amazfit, Huawei, Garmin, Apple та Google.

Amazfit Balance 2 XT – найкращий варіант за автономністю

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Однією з найсильніших сторін Amazfit Balance 2 XT стала тривалість роботи акумулятора. Виробник обіцяє до 21 дня автономності, хоча реальний результат залежить від інтенсивності використання та увімкнених функцій.

За відгуками покупців, годинник здатний працювати кілька днів навіть під час інтенсивного відстеження пульсу, тренувань та рівня кисню в крові. Один із користувачів Reddit, який раніше мав годинники Garmin і Samsung Galaxy, похвалив Amazfit за збалансований набір функцій і хорошу автономність. Вартість моделі становить близько 300 доларів.

Додатковою перевагою пристрою стали спортивні режими, функції моніторингу здоров'я та обмін повідомленнями. Ресурс Consumer Reports також високо оцінив якість збірки.

Huawei Band 10 – надійний годинник для плавання

Флагманські смарт-годинники можуть коштувати сотні доларів, тому не кожен власник захоче брати їх із собою в басейн або озеро для відстеження плавальних тренувань. Незважаючи на високу водонепроникність більшості сучасних моделей, ризик пошкодити дорогий пристрій все одно залишається.

Як більш доступну альтернативу BGR виділяє Huawei Band 10 вартістю близько $69. Покупці особливо хвалять цю модель за точність відстеження занять плаванням.

За даними Huawei, годинник забезпечує точність підрахунку гребків і басейнів на рівні 95%. Один із користувачів Reddit підтвердив, що Band 10 добре справляється з відстеженням дистанції навіть під час тривалих тренувань. Крім того, годинник вміє розпізнавати стиль плавання, хоча найкраще ця функція працює в басейні, а не на відкритій воді.

Garmin Venu 3 – точне вимірювання пульсу

У категорії моніторингу серцевого ритму одним із найнадійніших пристроїв користувачі вважають Garmin Venu 3. Ці смарт-годинники вартістю близько 450 доларів дають змогу відстежувати пульс протягом дня, під час тренувань і після фізичних навантажень.

Як приклад BGR наводить відгук користувача Reddit, який порівняв показання годинника з медичним обладнанням у лікарні. За його словами, результати вимірювання пульсу практично збігалися протягом усього часу спостереження.

Інші власники також відзначають точність датчика під час інтенсивних тренувань і відновлення після них. Отримані показники ви можете переглядати безпосередньо на екрані годинника, у додатках та під час занять спортом.

Apple Watch Series 11 – найкращий варіант для відстеження сну

Для моніторингу якості сну видання виділило Apple Watch Series 11, вартість яких становить близько 430 доларів. Щоранку пристрій формує оцінку сну, допомагаючи користувачеві краще розуміти особливості нічного відпочинку.

Годинник використовує кілька датчиків для збору інформації про частоту серцевих скорочень, дихання та рівень кисню в крові. На основі цих показників пристрій може попереджати про незвичайні зміни, зокрема про можливі ознаки апное сну.

На відміну від деяких конкуруючих рішень, Apple Watch формують оцінку на основі безпосередньо зібраних даних. Власники відзначають, що регулярне використання годинника допомагає їм краще розуміти якість свого сну та помічати зміни в режимі відпочинку.

Google Pixel Watch 4 – точне відстеження відстані

Для бігунів, велосипедистів та любителів піших прогулянок підійдуть Google Pixel Watch 4. Пристрій оснащений дводіапазонним GPS, який допомагає точніше визначати пройдену відстань навіть у місцях, де дерева та інші перешкоди заважають прийому супутникового сигналу.

У порівнянні з попередніми поколіннями Pixel Watch точність відстеження маршрутів помітно покращилася. Власники також відзначають, що використання GPS менше впливає на автономність годинника, ніж у попередніх моделях Google.

Один із покупців Amazon заявив, що прослуховування музики та читання повідомлень під час пробіжки практично не впливали на точність GPS. Інший користувач порівняв роботу навігації Pixel Watch 4 з Garmin Forerunner 570, який коштує приблизно на 200 доларів дорожче.

Раніше експерти назвали 4 моделі смарт-годинників, які не варті своїх грошей у 2026 році. Причини різні – слабкі "розумні" функції, неточна робота датчиків, погана автономність або просто невдале співвідношення ціни та можливостей.

Минулого року на ринку з’явився перший Android-смартфон, який повноцінно працює з Apple Watch. Хоча для використання годинника його все одно потрібно спочатку налаштувати через iPhone.

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