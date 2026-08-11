Найкращі бюджетні смарт-годинники 2026 року: експерт порадив одразу 10 моделей

Найкращими виявилися моделі від Huawei, CMF та Amazfit.

Хороші смарт-годинники у 2026 році не обов’язково мають коштувати кілька сотень доларів. Експерт Tech Advisor склав рейтинг доступних моделей і виділив кілька пристроїв, які особливо добре справляються з різними завданнями.

Оглядач назвав Huawei Watch Fit 4 найкращими бюджетними смарт-годинниками для більшості. Модель отримала яскравий AMOLED-екран із піковою яскравістю до 2000 ніт, двочастотний GPS і широкий набір функцій для тренувань та моніторингу здоров’я. Годинник також вирізняється тонким корпусом і здатний працювати до 10 днів без підзарядки.

Головним недоліком стала обмежена підтримка сторонніх додатків. Однак за сукупністю характеристик Huawei Watch Fit 4 залишаються одним із найбільш збалансованих варіантів для тих, кому потрібні універсальні смарт-годинники без переплати за флагманські моделі. Ціна цієї моделі в Україні коливається в межах 6000 грн.

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Якщо головним критерієм є ціна, експерт радить звернути увагу на CMF Watch 3 Pro. Годинник оснащений круглим 1,43-дюймовим AMOLED-екраном, обертовою заводною головкою та має сучасний дизайн, що робить модель схожою на дорожчі пристрої.

Пристрій підходить для відстеження тренувань та основних показників здоров’я, але варто також знати про його недоліки. Зокрема, відсутні NFC, а також повноцінний захист для плавання. Його ціна становить ~5000 грн.

Amazfit Bip 6 варто розглядати тим, для кого найважливішою є автономність. Годинник отримав величезний, майже 2-дюймовий AMOLED-дисплей, вбудований GPS і підтримку Bluetooth-дзвінків, а також вміє відстежувати рівень кисню в крові, пульс, сон і тренування.

Користувачі повідомляють про 14 днів автономної роботи, хоча при активному використанні цей показник становить близько шести днів. Проте для пристрою вартістю ~3000 грн це дуже хороший результат.

Окрім трьох головних рекомендацій, журналіст Tech Advisor виділив ще кілька цікавих моделей, на які варто звернути увагу у 2026 році:

Amazfit Active 2 – один із найстильніших варіантів у доступному сегменті.

Apple Watch SE 3 – оптимальний варіант для власників iPhone.

OnePlus Watch Lite – тонкий годинник зі стильним дизайном та автономністю до 10 днів.

Xiaomi Watch S4 – цікавий варіант для тих, хто хоче змінювати зовнішній вигляд годинника завдяки змінним рамкам.

Xiaomi Watch 2 – найдоступніший спосіб отримати повноцінні годинники на Wear OS з Google Play та додатками Google.

Google Pixel Watch 3 – варіант для тих, хто хоче отримати можливості флагманських годинників за зниженою ціною.

Xiaomi Smart Band 9 Pro – цікавий гібрид фітнес-браслета та смарт-годинника.

Раніше експерти назвали 4 моделі смарт-годинників, які не варті своїх грошей у 2026 році. Причини різні – слабкі "розумні" функції, неточна робота датчиків, погана автономність або просто невдале співвідношення ціни та можливостей.

Торік на ринку з'явився перший Android-смартфон, який повноцінно працює з Apple Watch. Хоча для використання годинника його все одно потрібно спочатку налаштувати через iPhone.

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