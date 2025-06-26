Це також перша розкладачка на ринку з потрійним захистом - від води, пилу і падінь

Китайський бренд Vivo анонсувала складаний смартфон X Fold 5. Це тонкий, але потужний апарат, який при цьому першим в екосистемі Android отримав підтримку технологій Apple, пише Android Authority.

Так, телефон може з'єднуватися з AirPods і Apple Watch, відображати дзвінки та оповіщення, а також синхронізувати дані про активність. Щоправда, тут не все так просто. Для використання годинника і навушників їх все одно потрібно спочатку налаштувати через iPhone.

До того ж, на старті продажів смартфона цієї функціональності не буде – її додадуть пізніше з оновленням софту. Vivo називає це "досвідом нативного рівня", але не ділиться подробицями щодо реалізації такої сумісності.

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Щодо начинки: X Fold 5 отримав основний 8,03-дюймовий гнучкий дисплей і 6,53-дюймовий додатковий екран. Усередині – процесор Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ ОЗП і акумулятор місткістю 6000 мАг. Підтримується швидка зарядка 90 Вт і бездротова на 30 Вт. Камера потрійна – з об'єктивами 50 Мп кожен.

X Fold 5 став першим у світі складаним смартфоном із триразовим захистом – від води, пилу та падінь. А ще пристрій отримав дуже легкий і тонкий корпус. У складеному стані його товщина становить лише 8,93 мм, а в розкладеному – 4,3 мм.

Новинка доступна за попереднім замовленням у Китаї за ціною від 6999 юанів, $975 (~40 000 грн) за базову комплектацію 12+256 ГБ до 9499 юанів, $1300 (~54 000 грн) за топовий варіант на 16 ГБ+1 ТБ.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi працює над повноцінною сумісністю своїх пристроїв з Apple Watch, AirPods і HomePod. Як саме це буде реалізовано, поки незрозуміло.

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