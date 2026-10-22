Найкращим бюджетним Android-смартфоном назвали модель 2025 року – і це не Xiaomi

Навіть після виходу наступника Pixel 9a все ще може запропонувати вдале поєднання характеристик, програмної підтримки та ціни.

Тим, хто планує придбати недорогий Android-смартфон восени 2026 року, варто звернути увагу на пристрій, випущений ще в першій половині 2025 року. Йдеться про Google Pixel 9a – смартфон середнього класу, який досі залишається одним із найцікавіших варіантів у ціновій категорії до 500 доларів.

Як зазначає портал BGR, навіть після виходу наступника цей Android-смартфон здатний запропонувати вдале поєднання характеристик, програмної підтримки та ціни.

На момент виходу Pixel 9a коштував $500 за версію зі 128 ГБ вбудованої пам’яті. Компанія, як і раніше, вказує цю ціну на своєму сайті, проте у сторонніх продавців трапляються вигідніші пропозиції. Наприклад, на eBay пристрій продається за $424. Вживані екземпляри обійдуться ще дешевше.

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Пристрій оснащений 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2424 × 1080 пікселів, адаптивною частотою оновлення від 60 до 120 Гц і піковою яскравістю до 2700 ніт. Акумулятор ємністю 5100 мАг забезпечує до 30 годин автономної роботи, а дротова зарядка підтримує потужність 23 Вт.

Основна камера складається з двох модулів: ширококутного на 48 мегапікселів і надширококутного на 13 мегапікселів. Цього набору достатньо для зйомки повсякденних сцен, пейзажів і фотографій у різних умовах.

В основі смартфона лежить процесор Tensor G4, що працює в парі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Базова версія отримала 128 ГБ накопичувача, але тим, хто збирається користуватися пристроєм чотири-п’ять років, варто розглянути варіант на 256 ГБ.

Однією з головних переваг Pixel 9a залишається програмна підтримка. Компанія гарантує сім років оновлень Android та патчів безпеки. Це означає, що смартфон залишиться актуальним і після 2030 року.

Крім того, Pixel працює на "чистій" версії Android без додаткових оболонок сторонніх брендів. Власники пристроїв Google першими отримують оновлення операційної системи, патчі безпеки та доступ до нових функцій.

Для порівняння, OnePlus 13R пропонує чотири роки оновлень Android. При цьому його чіп Snapdragon 8 потужніший за Tensor G4, тому в деяких завданнях та іграх китайський бюджетний смартфон може виявитися кращим вибором.

Чи варто купувати Pixel 10a замість Pixel 9a

Pixel 9a може виявитися вигіднішим навіть за свого наступника – Pixel 10a вартістю $599. Ці дві моделі дуже схожі, тому переплату за новинку складно виправдати.

Pixel 10a отримав трохи яскравіший дисплей із покращеною контрастністю та швидшу дротову зарядку потужністю до 30 Вт. Крім того, Google додала декілька функцій штучного інтелекту для камери, зокрема Camera Coach, яка допомагає покращити зйомку, та Auto Best Take, призначену для вибору вдалих виразів облич на групових фотографіях.

Але ці вдосконалення навряд чи стануть вирішальними для більшості покупців. Якщо головні критерії – доступна ціна, якісний дисплей, гідна камера та тривала підтримка Android, Pixel 9a, як і раніше, заслуговує на увагу.

Експерти обрали найкращі недорогі Android-смартфони з підтримкою бездротової зарядки. Якщо раніше бездротова зарядка вважалася привілеєм дорогих флагманів, то у 2026 році індустрія остаточно стерла цю межу.

А якщо у пріоритеті – тривала програмна підтримка, складено рейтинг Android-смартфонів, які максимально довго отримуватимуть оновлення – аж до 2033 року.

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