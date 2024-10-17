Oukitel C50 – смартфон не від відомого бренду, але у нього чудовий час автономної роботи і великий дисплей на 90 Гц.

За останні кілька років телефони Android вартістю менше ніж 200 доларів досягли такого рівня, що стали не тільки життєздатною альтернативою, а й часто доволі гарною. Один з таких – Oukitel C50. Скоріш за все, ви про нього навіть не чули, але портал ZDNET називає його найкращим у своїй ціновій категорії.

Чим же виділяється цей пристрій? По-перше, для Android-фона за $180 він працює напрочуд добре. Анімації плавні, програми відкриваються швидко, а перемикання між ними швидке. "Я користувався телефонами вдвічі дорожчими, і вони не працювали так гладко", – пише автор.

Єдина проблема з продуктивністю була пов'язана з обробкою зображень. На відміну від миттєвого захоплення, як у деяких конкурентів, Oukitel C50 трохи відстає при зйомці фото. Причому до самої камери питань немає, хоча їй і не вистачає регулювання глибини різкості для розмиття фону.

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Ще одна сильна сторона Oukitel C50 – його автономність. Апарат спокійно витримує цілий день активного використання за рахунок акумулятора 5150 мАг. Водночас дисплей доволі яскравий, що дає змогу бачити те, що на екрані, за будь-якого освітлення.

Окремо оглядачі виділили відсутність софтверного "сміття". Зазвичай у дешевих Android є низка непотрібних попередньо встановлених додатків, які доводиться видаляти. C50 містить стандартні додатки Google, додаток FM-радіо, набір інструментів SIM (і) не більше.

Характеристики Oukitel C50

Процесор: MediaTek Dimensity 6100+

Пам'ять: 8 ГБ ОЗП + 128 ГБ пам'яті (до 1 ТБ)

Дисплей: 6,8 дюйма HD+, частота 90 Гц

Акумулятор: 5150 мАг

Операційна система: Android 14.

Таким чином, за $180 покупці отримують бюджетник з пристойною камерою, дуже хорошою продуктивністю, надійною батареєю і яскравим дисплеєм. Наразі ні Samsung, ні OnePlus не пропонують щось зі схожими характеристиками і за ті самі гроші, вважають у ZDNET.

Раніше експерти назвали найкращий iPhone просто зараз за співвідношенням ціни та якості. У плані продуктивності та фотоможливостей він не сильно поступається моделям новішим, зате коштує при цьому помітно дешевше.

А УНІАН ділився лайфхаком, як прискорити роботу смартфона і знизити витрату батареї. Завантажувати або встановлювати для цього нічого не доведеться – потрібно лише змінити деякі налаштування.

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