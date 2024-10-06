У плані продуктивності та фотоможливостей він не сильно поступається новішим моделям, зате коштує при цьому помітно дешевше.

Незважаючи на вихід одразу двох оновлених версій стандартний iPhone 14 залишається найоптимальнішим вибором серед користувачів за співвідношенням ціни і якості. Про це пишуть фахівці The Verge, CNET та інших порталів.

Між 14, 15 і 16 відмінностей не так багато. Свіжіші моделі мають Dynamic Island, камеру 48+12 мегапікселів, новіший чип, злегка змінений дизайн. На думку оглядачів, це не варте переплати, тим паче якщо ви не женетеся за ШІ-фішками.

Для більшості користувачів потужності iPhone 14 буде більш ніж достатньо для плавної роботи системи і ігор, а знімають пристрої приблизно однаково. При цьому свіжі версії iOS на iPhone 14 будуть приходити ще мінімум 4 роки, так що актуальності своєї він не втратить і з виходом IPhone 20xx.

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У базовій лінійці iPhone 2022 року є дві моделі: 6,1-дюймовий iPhone 14 і 6,7-дюймовий iPhone 14 Plus. Обидва смартфони по суті ідентичні, і вирішальним фактором є розмір екрана й акумулятора, а також ціна. "Плюс" на 100 доларів дорожчий.

За 599 доларів iPhone 14 – чудова покупка і надійне оновлення, особливо якщо ви користуєтеся iPhone 11 або старішою моделлю – вважають фахівці.

Однак є одна річ, про яку варто знати: власники iPhone 14 серії скаржилися на передчасний розряд батареї, при цьому загальний стан батареї погіршується набагато швидше, ніж має, зазначають у The Verge. Хоча й більшість скарг надходила від власників Pro-моделей.

Як повідомляв УНІАН, на момент виходу iPhone 16 вийшли "сирими". Річ у тім, що деякі функції, які показали під час анонсу, включно зі штучним інтелектом, з'являться через оновлення iOS до кінця року. А деякі і зовсім доведеться чекати до весни 2025 року.

А тим часом Apple готується до жовтневої презентації, на якій мають показати перші комп'ютери Mac на чипсетах M4. Також мають оновити базовий iPad і iPad Mini.

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