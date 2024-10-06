Незважаючи на вихід одразу двох оновлених версій стандартний iPhone 14 залишається найоптимальнішим вибором серед користувачів за співвідношенням ціни і якості. Про це пишуть фахівці The Verge, CNET та інших порталів.
Між 14, 15 і 16 відмінностей не так багато. Свіжіші моделі мають Dynamic Island, камеру 48+12 мегапікселів, новіший чип, злегка змінений дизайн. На думку оглядачів, це не варте переплати, тим паче якщо ви не женетеся за ШІ-фішками.
Для більшості користувачів потужності iPhone 14 буде більш ніж достатньо для плавної роботи системи і ігор, а знімають пристрої приблизно однаково. При цьому свіжі версії iOS на iPhone 14 будуть приходити ще мінімум 4 роки, так що актуальності своєї він не втратить і з виходом IPhone 20xx.
У базовій лінійці iPhone 2022 року є дві моделі: 6,1-дюймовий iPhone 14 і 6,7-дюймовий iPhone 14 Plus. Обидва смартфони по суті ідентичні, і вирішальним фактором є розмір екрана й акумулятора, а також ціна. "Плюс" на 100 доларів дорожчий.
За 599 доларів iPhone 14 – чудова покупка і надійне оновлення, особливо якщо ви користуєтеся iPhone 11 або старішою моделлю – вважають фахівці.
Однак є одна річ, про яку варто знати: власники iPhone 14 серії скаржилися на передчасний розряд батареї, при цьому загальний стан батареї погіршується набагато швидше, ніж має, зазначають у The Verge. Хоча й більшість скарг надходила від власників Pro-моделей.
Як повідомляв УНІАН, на момент виходу iPhone 16 вийшли "сирими". Річ у тім, що деякі функції, які показали під час анонсу, включно зі штучним інтелектом, з'являться через оновлення iOS до кінця року. А деякі і зовсім доведеться чекати до весни 2025 року.
А тим часом Apple готується до жовтневої презентації, на якій мають показати перші комп'ютери Mac на чипсетах M4. Також мають оновити базовий iPad і iPad Mini.