У Китаї представлено 'справжні топи' серед бюджетних смартфонів: що це за моделі

Лінійка Honor X60 пропонує величезні дисплеї з частотою 120 Гц, вражаючий час автономної роботи і багато іншого.

Китайський бренд Honor представила лінійку бюджетних телефонів Honor X60. Моделі X60 і X60 Pro поєднують доступну ціну, просунуті характеристики і складуть конкуренцію Redmi Note 14.

Серед відмінностей Pro-версії від звичайного X60 – наявність супутникового зв'язку. Honor X60 Pro став першим смартфоном у своєму класі, що володіє такою можливістю. А ще "прошка" отримала велику батарею ємністю 6600 мАг, пише PhoneArena.

Характеристики Honor X60:

Honor X60: 6,8-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1080 х 2412 пікселів і частотою 120 Гц, чип Dimensity 7025 Ultra, 8/12 ГБ ОЗП і 128/256/512 ГБ ПЗП, основна камера з двома об'єктивами роздільною здатністю 108 і 2 Мп. Батарея – 5800 мАг із зарядкою через дріт 35 Вт.



Honor X60 Pro: 6,78-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1224 x 2700 пікселів і частотою 120 Гц, чип Snapdragon 6 Gen 1, 8/12 ГБ ОЗП і 128/256/512 ГБ ПЗП, основна камера з двома об'єктивами роздільною здатністю 108 і 2 Мп. Батарея – 6600 мАг із зарядкою через дріт 66 Вт.

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У компанії запевняють, що навіть за інтенсивного використання обидва телефони зможуть працювати без підключення до розетки щонайменше два дні. Також апарати без наслідків витримують падіння з висоти двох метрів, а стійкість до падінь порівняно з Honor X50 поліпшена на 60%.

Новинки вже надійшли в продаж у Китаї. Ціни на Honor X60 починаються з 1 200 юанів (~6700 грн), а на X60 Pro – з 1 500 юанів (~8700 грн). На AliExpress чекаємо найближчим часом.

Раніше у Honor вийшли "вбивці" AirPods Pro – вони коштують у 10 разів дешевше від навушників Apple. Новинка отримала функцію активного шумозаглушення і режим прозорості, а на одній зарядці може протриматись до 9 годин без підзарядки.

А конкуренти з Xiaomi представили свій першийсмарт-годинникWatch H1 E, який вміє вимірювати артеріальний тиск. Цього вдалося домогтися завдяки спеціальній манжеті в ремінці.

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