Автори не стали розкладати телефони по топах, а вибрали найкращі моделі під різний бюджет і потреби.

Авторитетні оглядачі з Tom's Guide протестували найкращі камерофони на ринку та склали добірку найбільш вдалих камерофонів восени 2024 року. До списку увійшло вісім пристроїв у різних цінових діапазонах.

Зазначається, що часто користувачі під час вибору смартфона з гарною камерою звертають увагу тільки на кількість мегапікселів, вважаючи, що чим їх більше, тим чіткішими мають бути знімки. Однак на практиці цей параметр мало впливає на якість фото. Багато що залежить від розміру самого пікселя, діагоналі матриці, апертури об'єктива та фірмового ПЗ.

Найкращий загалом – iPhone 16 Pro. Експертів особливо вразив покращений зум-об'єктив, а знімки при слабкому освітленні Айфона перевершують усіх конкурентів. Нова кнопка управління камерою також є приємним доповненням.

– iPhone 16 Pro. Експертів особливо вразив покращений зум-об'єктив, а знімки при слабкому освітленні Айфона перевершують усіх конкурентів. Нова кнопка управління камерою також є приємним доповненням. Найкращий камерофон на Android – Pixel 9 Pro. Він йде ніздря в ніздрю з iPhone 16 Pro. У цього смартфона приголомшливий макрорежим, найкраща серед конкурентів нічна зйомка і першокласні можливості обробки фото. Версія 9 Pro XL відрізняється тільки габаритами.

– Pixel 9 Pro. Він йде ніздря в ніздрю з iPhone 16 Pro. У цього смартфона приголомшливий макрорежим, найкраща серед конкурентів нічна зйомка і першокласні можливості обробки фото. Версія 9 Pro XL відрізняється тільки габаритами. Найкращий преміум-камерофон – Galaxy S24 Ultra. Він пропонує найуніверсальнішу камеру на сьогодні з великою кількістю об'єктивів, включно з величезним 200-мегапіксельним головним модулем і найкращою якістю зйомки із зумом.

– Galaxy S24 Ultra. Він пропонує найуніверсальнішу камеру на сьогодні з великою кількістю об'єктивів, включно з величезним 200-мегапіксельним головним модулем і найкращою якістю зйомки із зумом. Найкращий за ціною/якістю – Pixel 8a. Google продовжує доводити, що любителям познімати не потрібно витрачати купу грошей на чудовий телефон із камерою. Якщо занадто сильно не придивлятися, він знімає майже так само добре, як Pixel 9 Pro, але коштує в рази дешевше. Альтернативою йому є iPhone 16 і Galaxy S24.

– Pixel 8a. Google продовжує доводити, що любителям познімати не потрібно витрачати купу грошей на чудовий телефон із камерою. Якщо занадто сильно не придивлятися, він знімає майже так само добре, як Pixel 9 Pro, але коштує в рази дешевше. Альтернативою йому є iPhone 16 і Galaxy S24. Робота над помилками – OnePlus 12 . Якщо раніше смартфони цього бренду вирізнялися дизайном і автономністю, то останній флагман отримав топовий телевік із 3-кратним зумом і одну з найкращих у галузі фронталок.

– OnePlus 12 Якщо раніше смартфони цього бренду вирізнялися дизайном і автономністю, то останній флагман отримав топовий телевік із 3-кратним зумом і одну з найкращих у галузі фронталок. Найкраща складна камера – Galaxy Z Flip 6. Оновлена з 12 до 50 Мп основна камера ставить "розкладачку" Samsung попереду інших складаних девайсів, коли справа стосується фотоможливостей. Особливо це помітно під час нічної зйомки.

Відео дня

Ера доступних смартфонів більше не означає, що вони недостатньо потужні або функціональні. Моделі останніх років пропонують можливості, які колись були ексклюзивними для дорогих флагманів. Наприклад, 120 герцові екрани та якісна оптика. Експерти називали 6 найбільш збалансованих недорогих телефонів 2024 року.

Тим часом УНІАН ділився лайфхаком, як змусити свій телефон працювати економніше. Завантажувати чи встановлювати для цього нічого не доведеться - потрібно лише змінити деякі налаштування.

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