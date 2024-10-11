Автори оцінювали час автономної роботи, продуктивність, якість дисплея і можливості камер.

Ринок планшетів на базі ОС Android стрімко зростає, через що визначитися з вибором оптимального пристрою вкрай складно. Команда експертів з Tom's Guide вивчила ринок планшетів і назвала п'ять альтернатив iPad.

Автори оцінювали час автономної роботи, продуктивність і якість дисплея. Також у виданні оцінили можливості камер і якість додатків.

Найкращий загалом – OnePlus Pad 2. Це оновлена версія популярного планшета зі 144-герцовим екраном на 12.1 дюйма, великою 13-Мп задньою камерою, вигнутими краями та унікальним співвідношенням сторін 7:5. А його процесора Snapdragon 8 Gen 3 більш ніж достатньо як для повсякденних завдань, так і для запуску будь-яких ігор на максималках.

– OnePlus Pad 2. Це оновлена версія популярного планшета зі 144-герцовим екраном на 12.1 дюйма, великою 13-Мп задньою камерою, вигнутими краями та унікальним співвідношенням сторін 7:5. А його процесора Snapdragon 8 Gen 3 більш ніж достатньо як для повсякденних завдань, так і для запуску будь-яких ігор на максималках. Найкращий недорогий планшет – Amazon Fire HD 8. Ця модель являє собою золоту середину з точки зору ціни, потужності та функціоналу. Вона має приблизно на 30% більшу потужність, ніж попередня модель. А ще пристрій легший і міцніший.

– Amazon Fire HD 8. Ця модель являє собою золоту середину з точки зору ціни, потужності та функціоналу. Вона має приблизно на 30% більшу потужність, ніж попередня модель. А ще пристрій легший і міцніший. Найкращий планшет Samsung – Galaxy Tab S9. На тлі конкурентів гаджет виділяється своєю універсальністю. Цей планшет з OLED-екраном чудово підходить як для роботи, так і для ігор. Також у комплекті йде фірмовий стилус S Pen: таким не може похвалитися жоден планшет на ринку.

– Galaxy Tab S9. На тлі конкурентів гаджет виділяється своєю універсальністю. Цей планшет з OLED-екраном чудово підходить як для роботи, так і для ігор. Також у комплекті йде фірмовий стилус S Pen: таким не може похвалитися жоден планшет на ринку. Центр розумного будинку – Pixel Tablet. Планшет Google вирізняється з-поміж усіх інших у цьому списку, оскільки він єдиний, який постачається з власним динаміком/док-станцією для зарядки. По суті, пристрій об'єднує в собі функції планшета і розумного домашнього центру.

– Pixel Tablet. Планшет Google вирізняється з-поміж усіх інших у цьому списку, оскільки він єдиний, який постачається з власним динаміком/док-станцією для зарядки. По суті, пристрій об'єднує в собі функції планшета і розумного домашнього центру. Найкращий планшет-ноутбук – Galaxy Tab S9 Ultra. Як і його попередник, нова модель має 14,6-дюймовий OLED-екран, що робить його одним із найбільших планшетів на ринку. Але окрім своїх величезних розмірів, Tab S9 Ultra отримав достатню потужність, запаковану в тонкий корпус, щоб потенційно перетворити його на заміну ноутбуку.

Як уже писав УНІАН, новий iPad Mini вийде 1 листопада. Востаннє Apple оновлювала mini-лінійку ще 2021 року. А ось нового покоління iPad Air доведеться чекати до весни 2025-го.

Раніше експерти назвали найкращий iPhone прямо зараз за співвідношенням ціни та якості. У плані продуктивності та фотоможливостей він не сильно поступається моделям новішим, зате коштує при цьому помітно дешевше.

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