До списку потрапили пристрої від Samsung, OnePlus, Google, Motorola і Nothing.

Ера доступних телефонів більше не означає, що вони недостатньо потужні чи функціональні. Моделі останніх років пропонують можливості, які колись були ексклюзивними для наддорогих флагманів. Наприклад, 120 герцові екрани та якісна оптика.

Експерти The Gamer вибрали найкращі недорогі смартфони, які рекомендуються до покупки восени 2024 року. У них вийшов невеликий список із шести телефонів.

Найкращий загалом – Samsung Galaxy A25. Базова модель хітової А-серії смартфонів корейського бренду являє собою чудове поєднання функціональності, яскравого дисплея, швидкого процесора і непоганої оптики. І все це за доступною ціною. У мінуси йому записали відсутність водонепроникності та зарядного пристрою в комплекті.

– Samsung Galaxy A25. Базова модель хітової А-серії смартфонів корейського бренду являє собою чудове поєднання функціональності, яскравого дисплея, швидкого процесора і непоганої оптики. І все це за доступною ціною. У мінуси йому записали відсутність водонепроникності та зарядного пристрою в комплекті. Найкраща продуктивність – OnePlus 12R. Найзбалансованіший "середняк" бренду вразив експертів своєю продуктивністю (за неї відповідає колишній флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 2) і часом автономності. Серед недоліків – посередні камери і відсутність бездротової зарядки.

– OnePlus 12R. Найзбалансованіший "середняк" бренду вразив експертів своєю продуктивністю (за неї відповідає колишній флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 2) і часом автономності. Серед недоліків – посередні камери і відсутність бездротової зарядки. Найкраще співвідношення ціни та якості - Galaxy A15 5G. Зазвичай, що доступніший телефон, то менше можливостей він пропонує, але цей Samsung ігнорує ці умовності. Він надає доступ до яскравого AMOLED-дисплею та потужної батареї, коштуючи при цьому дешевше 200 доларів. Але це також ціна за посередні камери та якість збірки пластику.

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Найкращий дешевий камерофон – Google Pixel 8A. У всіх "Пікселів" топова оптика, яка знімає краще за багатьох флагманів, і цей телефон не став винятком. Також на тлі конкурентів він виділяється наявністю ШІ-функцій і 7-річною підтримкою. Серед недоліків відзначили низьку швидкість зарядки і товсті рамки.

– Google Pixel 8A. У всіх "Пікселів" топова оптика, яка знімає краще за багатьох флагманів, і цей телефон не став винятком. Також на тлі конкурентів він виділяється наявністю ШІ-функцій і 7-річною підтримкою. Серед недоліків відзначили низьку швидкість зарядки і товсті рамки. Найкраща бюджетна розкладачка – Motorola Razr (2023). Для тих, хто хоче купити свій перший складаний смартфон. Є кілька недоліків, зокрема слабка батарея і відсутність можливості розширення сховища, зате ви отримуєте дійсно унікальний досвід використання смартфона.

– Motorola Razr (2023). Для тих, хто хоче купити свій перший складаний смартфон. Є кілька недоліків, зокрема слабка батарея і відсутність можливості розширення сховища, зате ви отримуєте дійсно унікальний досвід використання смартфона. Найстильніший недорогий смартфон – Nothing Phone (2a). Апарат вийшов зі знайомою прозорою задньою панеллю і унікальним підсвічуванням Glyph. Але це не просто гарне обличчя, у Phone (2a) також все добре з продуктивністю і камерами. Однак на глобальному ринку зараз його знайти досить складно.

Раніше експерти назвали найкращий iPhone просто зараз за співвідношенням ціни та якості. У плані продуктивності та фотоможливостей він не сильно поступається моделям новішим, зате коштує при цьому помітно дешевше.

Водночас УНІАН ділився лайфхаком, як прискорити роботу смартфона і знизити споживання батареї. Завантажувати або встановлювати для цього нічого не доведеться – потрібно лише змінити деякі налаштування.

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