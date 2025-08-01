Пристрій набирає понад 2,9 млн балів у тестах AnTuTu. Результат майже вдвічі більший, ніж у iPhone 16 Pro Max.

На висококонкурентному ринку Android-смартфонів продуктивність залишається ключовим фактором для користувачів. Розробники бенчмарка AnTuTu оприлюднили свіжий рейтинг найпотужніших мобільних пристроїв станом на кінець липня 2025 року.

На перше місце потрапив свіжий ігровий флагман Red Magic 10S Pro+. Усередині у смартфона стоїть розігнана версія процесора Snapdragon 8 Elite. В AnTuTu він вибиває понад 2.9 млн очок. Результат трохи більший, ніж у MediaTek Dimensity 9400 і значно кращий, ніж в Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max.

На другій позиції знаходиться vivo X200 Ultra – незважаючи на орієнтацію на фотозйомку, його процесор Snapdragon 8 Extreme Edition і 16 ГБайт оперативної пам'яті демонструють видатні результати. Замикає топ-3 iQOO Neo10 Pro Plus – ще один флагман зі Snapdragon 8 Elite.

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У списку також можна побачити Vivo X200S (Dimensity 9400+), Honor GT Pro, OnePlus Ace 5 Pro, OnePlus 13 і iQOO 13 (усі на Snapdragon 8 Elite), Redmi K80 Ultra (Dimensity 9400+) і Oppo Find X8 Ultra (Snapdragon 8 Elite).

Що стосується пристроїв середнього рівня, то тут ситуація протилежна. Майже весь топ складається зі смартфонів на базі Mediatek Dimensity, а лідирує iQOO Z10 Turbo з чипом Dimensity 8400.

На другому місці знаходиться realme Neo 7 SE (Dimensity 8400 Max), а замикає трійку лідерів Redmi Turbo 4 з Dimensity 8400 Ultra.

Xiaomi сьогодні представила недорогий Redmi 15 з батареєю 7000 мАг та геймерським екраном. За словами виробника, це найтонший смартфон на ринку з таким акумулятором.

Раніше фахівці визначили найкращі смартфони на ринку із захистом від води. Зазначається, що деякі з них навіть можна використовувати як підводну камеру.

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