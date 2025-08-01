Xiaomi представила бюджетний Redmi 15 з батареєю 7000 мАг і геймерським екраном

За словами виробника, це найтонший смартфон на ринку з таким акумулятором.

Компанія Xiaomi анонсувала п'ятнадцяту лінійку бюджетних смартфонів Redmi. До неї увійшло три моделі: Redmi 15, Redmi 15C і Redmi 15 5G.

Особливий інтерес викликає Redmi 15 5G, який отримав масивну батарею на 7000 мАг із підтримкою 33-ватної зарядки. За словами виробника, це найтонший смартфон на ринку з таким акумулятором, хоча точні цифри не називаються.

Також смартфон отримав геймерський дисплей із частотою оновлення 144 Гц. Діагональ – 6,9 дюйма, роздільна здатність Full HD. В основі апаратної платформи лежить Snapdragon 6s Gen 3, об'єми оперативної та флеш-пам'яті становлять 4 і 128 ГБ. Основна камера – 50 Мп, фронтальна – 8 Мп.

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Модель Redmi 15 5G пропонується в чорному, зеленому, фіолетовому і титановому кольорах за ціною 210 євро (~10 000 грн).

Разом із ним вийшов здешевлений Redmi 15: він вирізняється процесором Snapdragon 685 і пропонується у двох конфігураціях: 6/128 ГБ і 8/256 ГБ. Ціна 150 євро і 180 євро відповідно

Redmi 15C – найпростіший у лінійці. У нього теж 6,9-дюймовий екран, але з роздільною здатністю 720p і частотою 120 Гц. Всередині – процесор Helio G81 Ultra, 4/128 ГБ пам'яті, акумулятор на 6 000 мАг. Ціна – 115 євро.

А тим часом сама Xiaomi скоро представить флагманську лінійку Xiaomi 16. Очікується, що вони будуть першими пристроями на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Також з'явиться нова модель Xiaomi 16 Pro Max, яка відрізнятиметься батареєю 7500 мАг і топовими камерами.

УНІАН публікував список смартфонів Xiaomi, які першими отримають оновлення Android 16. З коробки нову систему якраз отримають нові флагмани компанії, які мають бути представлені восени.

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