Xiaomi представила лінійку Redmi 15 зі збалансованою начинкою / фото Xiaomi

Компанія Xiaomi анонсувала п'ятнадцяту лінійку бюджетних смартфонів Redmi. До неї увійшло три моделі: Redmi 15, Redmi 15C і Redmi 15 5G.

Особливий інтерес викликає Redmi 15 5G, який отримав масивну батарею на 7000 мАг із підтримкою 33-ватної зарядки. За словами виробника, це найтонший смартфон на ринку з таким акумулятором, хоча точні цифри не називаються.

Також смартфон отримав геймерський дисплей із частотою оновлення 144 Гц. Діагональ – 6,9 дюйма, роздільна здатність Full HD. В основі апаратної платформи лежить Snapdragon 6s Gen 3, об'єми оперативної та флеш-пам'яті становлять 4 і 128 ГБ. Основна камера – 50 Мп, фронтальна – 8 Мп.

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Модель Redmi 15 5G пропонується в чорному, зеленому, фіолетовому і титановому кольорах за ціною 210 євро (~10 000 грн).

Фото Redmi 15 5G 01 серпня 2025
Фото Redmi 15 5G 01 серпня 2025
Фото Redmi 15 5G 01 серпня 2025
Фото Redmi 15 5G 01 серпня 2025

Разом із ним вийшов здешевлений Redmi 15: він вирізняється процесором Snapdragon 685 і пропонується у двох конфігураціях: 6/128 ГБ і 8/256 ГБ. Ціна 150 євро і 180 євро відповідно

Redmi 15C – найпростіший у лінійці. У нього теж 6,9-дюймовий екран, але з роздільною здатністю 720p і частотою 120 Гц. Всередині – процесор Helio G81 Ultra, 4/128 ГБ пам'яті, акумулятор на 6 000 мАг. Ціна – 115 євро.

Xiaomi представила бюджетний Redmi 15 з батареєю 7000 мАг і геймерським екраном

А тим часом сама Xiaomi скоро представить флагманську лінійку Xiaomi 16. Очікується, що вони будуть першими пристроями на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Також з'явиться нова модель Xiaomi 16 Pro Max, яка відрізнятиметься батареєю 7500 мАг і топовими камерами.

УНІАН публікував список смартфонів Xiaomi, які першими отримають оновлення Android 16. З коробки нову систему якраз отримають нові флагмани компанії, які мають бути представлені восени.

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