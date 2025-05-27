Новинки від Red Magic пропонують потужне залізо і підтримку ПК-ігор.

Китайська компанія Nubia анонсувала ігрові смартфони Red Magic 10S Pro і 10S Pro+, фішкою яких став унікальний вбудований емулятор ПК зі швидким доступом до Steam та Epic Games Store, пише Fone Arena.

Обидва смартфони працюють на розігнаному чипі Snapdragon 8 Elite, який повинен тягнути топові AAA-ігри минулих років, а також отримали активне охолодження з використанням рідкого металу і спеціальні бічні клавіші, що імітують тригери контролера.

Інші характеристики включають 6,85-дюймовий плоский OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5К і частотою оновлення 144 Гц і потрійну камеру 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп, селфі на 16 Мп. Відмінності моделей полягають у розмірі батареї. Версія Pro+ отримала акумулятор на 7500 мАг з підтримкою швидкого заряджання на 120 Ватт (до 100% за 35 хвилин), тоді як у Red Magic 10S Pro вже 7050 мАг із зарядкою 80 Вт.

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Серед інших особливостей: аудіоджек 3,5 мм, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 7, стереодинаміки та підтримка двох SIM-карток. Як ОС виступає Android 15 з оболонкою REDMAGIC AI OS 10.0.

Смартфони доступні в конфігураціях 12 ГБ/16 ГБ ОЗП і 256/512 ГБ ПЗП, з цінами від 4999 юанів (~28 000 грн) до 5299 юанів (~30 000 грн). Продажі стартували тільки в Китаї.

Раніше на ринку з'явився найдоступніший у світі смартфон зі Snapdragon 8 Elite. Крім актуального процесора, пристрій може похвалитися спритним 144-герцовим екраном і акумулятором 6800 мАг.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її айфонами – єдиний гравець, Android – це великий вибір на будь-який бюджет. Автори бенчмарка AnTuTu називали смартфони, які у 2025 році пропонують найкраще співвідношення ціни/продуктивності.

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