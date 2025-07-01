Пристроям Samsung не вдалося прорватися в еліту.

Команда бенчмарка AnTuTu представила свіжий рейтинг найпотужніших смартфонів станом на кінець червня 2025 року. У списку є тільки пристрої, що працюють на OC Android.

Сьогодні найпотужніше "залізо" пропонує RedMagic 10S Pro+. Усередині у смартфона стоїть розігнана версія процесора Snapdragon 8 Elite, яка дає змогу запускати навіть комп'ютерні ААА-ігри. Середній показник телефону за підсумками всіх тестів склав 2,9 мільйона балів.

На другому місці з невеликим відставанням розташувався Vivo X200 Ultra з процесором Snapdragon 8 Elite, який набрав 2,88 мільйона "папуг". Трійку замикає OPPO Find X8 Ultra, який насамперед позиціонується як камерофон.

Відео дня

Загалом, майже весь топ-10 складається зі смартфонів на базі Snapdragon 8 Elite. Єдині пристрої в списку з іншим SoC - це Vivo X200s і Xiaomi Redmi K80 Ultra. Вони працюють на конкуруючому MediaTek Dimensity 9400+.

Більше різноманітності в плані встановленого процесора в середньоціновому сегменті. На першому місці тут опинився iQOO Z10 Turbo з Mediatek Dimensity 8400. На другому місці знаходиться Xiaomi Redmi Turbo 4 (Dimensity 8400 Ultra), а замикає трійку лідерів Oppo Reno14 Pro з Dimensity 8450.

Перші смартфони зі Snapdragon 8 Elite 2 на борту, серед яких Xiaomi 16, почнуть виходити у вересні. Чип обіцяє поліпшену енергоефективність і підтримку передових функцій ШІ.

Раніше на ринку з'явився найдоступніший у світі смартфон зі Snapdragon 8 Elite. Крім актуального процесора, пристрій може похвалитися спритним 144-герцовим екраном і акумулятором 6800 мАг.

Вас також можуть зацікавити новини: