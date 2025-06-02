Дев'ять із 10 смартфонів у списку набирають понад 2,8 млн балів.

Творці популярного бенчмарка AnTuTu опублікували свіжий рейтинг найпотужніших Android-смартфонів на ринку. Загалом склали два топи, які актуальні станом на кінець травня 2025 року.

Топ-10 флагманів очолив Red Magic 10S Pro+, який працює на розігнаному чипі Snapdragon 8 Elite. Оцінка продуктивності – понад 2,95 млн балів. Пристрій також отримав вбудований емулятор ПК зі швидким доступом до Steam і Epic Games Store.

Фотофлагман vivo X200 Ultra, що працює на такому ж чипі, потрапив на другу сходинку. QOO Neo10 Pro+, який замикає топ-3, показав результат у 2,89 млн балів. Для порівняння, iPhone 16 Pro Max в аналогічних тестах набирає ~2 млн балів.

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Загалом, майже весь топ-10 складається зі смартфонів на Snapdragon 8 Elite. Єдині пристрої списку з іншим чипом – це OnePlus Ace 5, vivo X200s і OPPO Find X8s+. Вони працюють на MediaTek Dimensity 9400+.

У топ-10 середньобюджетників прямо зараз лідирує IQOO Z10 Turbo. У нього всередині стоїть MediaTek Dimensity 8400. Redmi Turbo 4 OPPO Reno 14 Pro відстають, але не сильно.

Перші смартфони зі Snapdragon 8 Elite 2 на борту почнуть виходити в жовтні. Чип обіцяє поліпшену енергоефективність і підтримку передових функцій ШІ.

Раніше на ринку з'явився найдоступніший у світі смартфон зі Snapdragon 8 Elite. Крім актуального процесора, пристрій може похвалитися спритним 144-герцовим екраном і акумулятором 6800 мАг.

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