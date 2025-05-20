Випущено найдоступніший у світі смартфон із топовим чипом Snapdragon 8 Elite

Крім актуального процесора, пристрій може похвалитися спритним 144-герцовим екраном і акумулятором 6800 мАг.

Майже всі флагманські смартфони 2025 року, крім Google Pixel, працюють на Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Цей процесор йде в ногу з Apple A18 Pro, використовуваним в iPhone 16 Pro. Загальна риса цих смартфонів – високий цінник, який часто перевищує 1000 доларів.

Цю тенденцію вирішив зруйнувати китайський бренд iQOO, який представив Neo 10 Pro Plus – найдоступніший смартфон на базі флагманського чіпа. Його вартість у Китаї становить 2799 юанів, або 380 доларів, пише портал Fone Arena.

Заради цього довелося піти на декілька компромісів. Зокрема, iQOO зробила смартфон пластиковим, позбавила його захисту від води та пилу, а також телеоб'єктива. Проте, навіть з цими спрощеннями Neo 10 Pro+ виглядає доволі привабливо.

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Екран: 6.82 дюйма, LTPO AMOLED (3168х1440), 1-140 Гц, пікова яскравість 4500 ніт.

6.82 дюйма, LTPO AMOLED (3168х1440), 1-140 Гц, пікова яскравість 4500 ніт. Процесор: Snapdragon 8 Elite з графікою Adreno 830. Компанія заявляє що в AnTuTu він набирає 3,31 мільйона балів.

Snapdragon 8 Elite з графікою Adreno 830. Компанія заявляє що в AnTuTu він набирає 3,31 мільйона балів. Пам'ять: 12/16 ГБ LPDDR5X Ultra + 256/512/1024 ГБ UFS 4.1.

12/16 ГБ LPDDR5X Ultra + 256/512/1024 ГБ UFS 4.1. Камера: основна 50 Мп (OIS) + надширококутна 8 МП, фронтальна камера 16 Мп.

основна 50 Мп (OIS) + надширококутна 8 МП, фронтальна камера 16 Мп. Акумулятор: 6800 мАг з надшвидкою зарядкою 120 Вт.

Смартфон працює під управлінням Android 15 з оболонкою OriginOS 5.00, габарити – 163.79×76.60×8.30мм. Забарвлень три: біле, чорне і блакитне з піксельним малюнком.

За 380 доларів доступна молодша версія iQOO Neo 10 Pro Plus з 12/256 ГБ пам'яті. Топова версія на 16 ГБ/1ТБ обійдеться в 550 доларів. Чи з'явиться новинка за межами Китаю, не уточнюється.

Перші смартфони з Snapdragon 8 Elite 2 на борту почнуть виходити в жовтні. Чип обіцяє поліпшену енергоефективність і підтримку передових функцій ШІ,

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її Айфонами – єдиний гравець, Android – це великий вибір на будь-який бюджет. Автори бенчмарка AnTuTu називали смартфони, які у 2025 році пропонують найкраще співвідношення ціни-продуктивності.

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