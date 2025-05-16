У рекламі наводяться старі цифри, про які повідомлялося ще в травні 2024 року.

Microsoft запустила нову рекламу, в якій заявляє, що "вони швидші, ніж Mac". Йдеться про продуктивність топових Windows-ноутбуків Copilot+PC з вбудованими ШІ-технологіями та чіпами Qualcomm і AMD.

У новому ролику на YouTube компанія стверджує, що її ноутбуки на 58% швидші за торішні MacBook Air M3, а в деяких випадках – навіть швидші за свіжі "ейри" на M4, хоча відсоткова перевага вже не згадується. Тести проводилися в Cinebench 2024.

Серед протестованих Copilot+PC: Lenovo Yoga Slim 7x зі Snapdragon X Elite, Microsoft Surface Laptop зі Snapdragon X Elite і HP OmniBook Ultra 14 з AMD Ryzen AI 9 HX 375.

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Профільні ЗМІ одразу ж звернули увагу на один нюанс: дані для порівняння тягнуть аж із травня 2024-го, що змушує задуматися про свіжість цих "рекордів".

Apple, втім, не залишається осторонь, наголошуючи, що сімейство чипів M4 забезпечує найкраще в галузі співвідношення продуктивності на ват. Це дає MacBook Air не тільки високу продуктивність, а й тривалий час автономної роботи, а також тонку і легку конструкцію без вбудованого вентилятора.

Разом з цим власники Windows-ноутбуків на базі Snapdragon масово здають їх назад. Хоча процесори Arm забезпечують кращу енергоефективність і час автономної роботи, деякі ігри та додатки для Windows все ще як належить не оптимізовані під нього.

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